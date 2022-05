Les lycéens de Trois-Bassins récoltent leur miel

Des lycéens ont récolté du miel ce mardi à Trois-Bassins. Une récolte qui intervient à la veille d'une conférence-débat sur le thème de "L’avenir des abeilles dans notre écosystème". Cette conférence donnera l’opportunité de dresser le constat critique de la situation des abeilles dans notre écosystème.

Equipé d'une combinaison, d'un chapeau et de gants, Gwendal Henry procède à une récolte de miel des 6 ruches du lycée de Trois-Bassins, où il enseigne les sciences industrielles. Il espère en récupérer 70 kg, aidé des élèves et des autres professeurs de l'établissement.

Le miel et les élèves

"Les élèves de BTS numérique ont travaillé sur l'instrumentation des ruches, avec des capteurs électroniques", explique le Gwendal Henry. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Car après voir sorti les cadres, il faut extraire le miel des gaufres et retirer les impuretés. "Ca nous permet de sortir du cadre scolaire, raconte Mérinos, élève de 1ere STMP. Et ça va être commercialisé."

Les lycéens mettent ensuite le miel en bocal et vont en effet, le vendre. "Les élèves peuvent ainsi voir le côté pratique, explique François Bouzaoui, professeur de gestion. On calcule le coût de fabrication, le chiffre d'affaires, les ventes…"

Une conférence sur l'avenir des abeilles

Sur le même thème, une conférence-débat aura lieu au Palais de la Source à Saint-Denis demain, mercredi 1er juin, au Conseil Départemental, à partir de 10h. Cette conférence aura pour thème "L’avenir des abeilles dans notre écosystème". Car les abeilles sont l’un des piliers de notre écosystème. Cette conférence donnera l’opportunité de dresser le constat critique de la situation des abeilles, qui connaissent un phénomène d'affaiblissement et de surmortalité.

La conférence se déroulera en trois temps : l’existence primordiale des abeilles, les diverses causes de leurs déstabilisations et les solutions viables et pérennes à leurs survies.