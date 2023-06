Les opposants et les partisans de l’opération Wuambushu manifestent à La Réunion

Le collectif Stop Wuambushu s’est une nouvelle fois mobilisé ce samedi 10 juin au matin à Saint-Denis pour protester contre cette opération. Dans le même temps, les partisans se sont rassemblés à Saint-Pierre pour manifester leur soutien.

Les membres du collectif Stop Wuambushu s’opposent à cette opération des forces de l’ordre qui vise à expulser les étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Munis de pancartes, sur lesquelles on pouvait lire " stop à la déportation des Comoriens de Mayotte vers les autres îles ", une quarantaine de personnes ont défilé ce samedi 10 juin au matin entre l’ancienne marie de Saint-Denis et la préfecture.

Les opposants s’appuient sur le droit international

Le collectif Stop Wuambushu Réunion est à l’origine de ce rassemblement.

" En tant que Comorienne, je me sens blessée, je suis révoltée et la seule arme que j’ai c’est de venir manifester, ne serait-ce même toute seule, pour dire mon indignation par rapport à cette opération inhumaine, où on est en train de nous chasser de chez nous ", explique Fatima Mze Said, porte-parole du collectif Stop Wuambushu Réunion.

Parmi les manifestants, le militant réunionnais Romain Catambara réclame l’arrêt de cette opération et appelle à prendre conscience des enjeux juridiques et géopolitiques de cette région.

Nous on considère justement que l’île de Mayotte est Comorienne, comme on le voit par rapport à l’ONU, et que l’île mahoraise elle est occupée illégalement par l’Etat français. Donc ici, on voit la politique coloniale de l’Etat français, notamment à travers l’opération Wuambushu. Romain Catambara, militant réunionnais

Les partisans veulent lutter contre l’immigration

De l’autre côté de l’île, à Saint-Pierre, une manifestation pro Wuambushu a eu lieu dans le même temps. Une vingtaine de personnes se sont ainsi réunies au parc tardif depuis 9h ce samedi 10 juin.

Elles ont pour objectif de faire passer un message aux Réunionnais pour lutter contre l’immigration.

Moi je sais ce qu’il se passe à Mayotte et je ne voudrai pas que ce qui se passe à Mayotte arrive ici. C’est pour cela cette opération aujourd’hui, c’est pour sensibiliser les mamans mahoraises, que dans notre intérêt à tous, que ce qui se passe à Mayotte n’arrivent pas sur La Réunion justement. Mohamed Boura du collectif association mahoraise du Sud de La Réunion

Un mois et demi après le début de l’opération Wuambushu, les avis divergent encore. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin devrait se rendre sur place fin juin, l’occasion de faire un premier point d’étape sur cette opération.