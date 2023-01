Les premiers longanis de la saison sont là

Il a fallu les traquer un peu sur le marché forain de Saint-Pierre ce samedi matin, mais nous les avons trouvés : les premiers longanis de 2023 sont là, mais se monnayent à un prix encore élevé.

JCTS / DB •

Ceux qui raffolent des letchis peuvent encore en trouver sur les étals du marché, mais ceux qui préfèrent les longanis peuvent se réjouir : les petits fruits tropicaux de couleur marron, originaires d'Asie, commencent à apparaître chez les vendeurs, sur les marchés comme en bordure des routes.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Les premiers longanis sont arrivés ! A moins que vous ne préfériez les letchis ? Reportage au marché forain de Saint-Pierre.

Sur le marché forain de Saint-Pierre ce samedi 21 janvier 2023, il fallait un peu chercher pour débusquer les quelques vendeurs qui en proposaient. A un prix, d'ailleurs, encore peu accessible, sauf pour les grands amateurs qui ne rechignaient pas à mettre la main au porte-monnaie.

Les moins chers très vite vendus

Si en milieu de matinée, les grappes de longanis restantes se payaient 15 euros le kilo, d'autres stands affichaient des prix inférieurs... mais ont été dévalisés. Comme chez Max Lebeau, vendeur venu de Saint-Benoît, qui raconte avoir vendu sa trentaine de kilos à l'aube. "Avant 5h du matin y en avait plus !", dit-il. Car les petits fruits, aussi appelés "oeil du dragon", seront d'autant plus appréciés ce week-end de nouvel an chinois. "Zot (la communauté chinoise, ndlr) la besoin de ça comme fruits pou met' su zot autel demain", explique le vendeur.

Du coup, pour ceux qui ne se sont pas levés aux aurores pour en profiter, comme ce client amateur de longanis, restaient ceux de l'Entre-Deux vendus par Jean-Marc à 15 euros le kilo. "Je trouve que c'est cher mais c'est le début de saison donc c'est normal", admet-il. Ceux que le prix en cette fin janvier effraie devront attendre encore quelques semaines que les longanis se fassent moins rares, et donc plus accessibles. En attendant, ce ne sont pas les autres fruits tropicaux qui manquaient pour satisfaire les envies de sucré sur le marché, en plein été austral, entre les letchis, mangues, ananas et fruits de la passion...