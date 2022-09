Les prix à la consommation baissent de 0,9% en août à La Réunion

La baisse des prix de l’énergie, des carburants et du gaz notamment, et celle de saison des tarifs aériens impactent favorablement les prix à la consommation, en baisse en août. En revanche, les prix de l’alimentation, hors produits frais, et des produits manufacturés sont en hausse.

LH •

Selon l’INSEE, les prix à la consommation reculent de 0,9% à La Réunion en août 2022, par rapport à juillet. Les prix baissent après avoir augmenté sur les 3 mois précédents, +1,6% en juillet, +0,6% en juin et +0,7% en mai. Une baisse relative mais bienvenue dans un contexte de forte inflation et de réduction du pouvoir d'achat des ménages. En août, la baisse des prix de l’énergie s’accompagne de la baisse des tarifs aériens. En revanche, les prix des produits manufacturés et de l’alimentation augmentent. De juillet 2021 à août 2022, les prix augmentent de 4,6%. En France, hors Mayotte, les prix augmentent de 5,9% sur un an, et de 0,5% en août. Les prix de l’énergie en baisse pour la première fois Les prix diminuent particulièrement pour l’énergie, avec -8,1% en août, pour la première fois depuis février 2022, après + 7,2% en juillet et +3 ,3% en juin. La baisse des tarifs des produits pétroliers atteint même -10,4%, indique l’INSEE. Les prix du carburant baissent de 9,% pour le sans-plomb et de 9,1% pour le gazole. Cette situation est en lien avec la baisse des cours mondiaux du fait de la diminution de la demande au niveau mondial et d’une légère augmentation de la production. Le prix de la bouteille de gaz recule, lui, de 31,4% à la suite de la mise en place de la tarification à 15 euros jusque fin décembre 2022. Les tarifs de l’électricité restent stables en août. Baisse des tarifs de l’aérien Les prix des services reculent également, mais de 1,1% en août. Une baisse qui intervient tout de même après 5 mois de hausse. La baisse des prix des transports est la plus significative, -14,8%, mais après une hausse de 25,1% en juillet. La baisse de saison des tarifs de l’aérien en est à l’origine, précise l’INSEE. Les prix des services de santé reculent de 0,8%, en revanche les loyers et services rattachés, ainsi que les services de communication augmentent de 0,4%. Les prix de l’alimentation, hors produits frais, repartent à la hausse Les prix de l’alimentation augmentent de 0,5% en août, après trois mois de baisse consécutive. Ceux, hors produits frais, accélèrent de 0,9% après +0,5% en juin. Les produits frais baissent, eux, de 4,1% en août, après -8,2% en juillet, -9% en juin et -9,4% en mai. Enfin, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,6% en août, du fait de la hausse des prix de l’habillement et des chaussures, + 0,5%.

partager l'article