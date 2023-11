Comme chaque année, les Réunionnais profitent du jour férié de la Toussaint pour honorer la mémoire de leurs défunts avec un petit jour d'avance sur le calendrier chrétien. Ils sont nombreux à venir se recueillir dans les cimetières de l'île et refleurir les tombes de leurs proches.

HA / HR / OM •

C'est une tradition qui reste encore fortement ancrée dans le département. De nombreux Réunionnais profitent de ce mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint, pour se rendre dans les cimetières de l'île et honorer la mémoire de leurs défunts, et cela même si la fête des morts est en réalité célébrée le 2 novembre dans le calendrier chrétien.

Et pour cause, à la différence du 2 novembre, le jour du 1er novembre est, lui, férié. Les deux fêtes restent néanmoins liées et pour ceux qui respectent la tradition, le principal est d'aller se recueillir sur la tombe de leurs défunts et de la refleurir au passage.

Les Réunionnais profitent de la Toussaint pour venir se recueillir dans les cimetières • ©Hermione Razafinarivo

Des fleurs à un euro

"C'est la coutume pour nous d'honorer nos ancêtres mais les fleurs maintenant sont un peu plus chères, déplore Reine, qui est venue se recueillir au cimetière de Prima. Les bouquets de fleurs sont trops fins. A un euro la tige, si on a une dizaine de tombes à passer, il faut pendre beaucoup de fleurs !"

La mère de famille explique y passer régulièrement. "On n'attend pas seulement la fête des Saints ou la fête morts pour aller au cimetière. J'y viens aussi quand c'est leur anniversaire, il faut qu'on leur rende hommage".

Une messe a été organisée en plein coeur du cimetière de la Ravine-des-Cabris, à Saint-Pierre, à l'occasion de cette fête de la Toussaint • ©Lois Mussard

Une messe au cimetière de la Ravine des Cabris

C'est une autre tradition qui aurait, elle, tendance à disparaître : une messe a été organisée ce mercredi matin en plein coeur du cimetière de la Ravine-des-Cabris, à Saint-Pierre. "C'est bien parce qu'ailleurs, on ne fait plus de messe dans les cimetirèes", commentait ainsi ce mercredi matin une fidèle catholique.

"C'était une première pour moi et j'espère revenir l'année prochaine", réagissait pour sa part Nicole, une autre croyante. Dans son homélie, le père Lilian Payet, curé de la paroisse Saint-Augustin, a rappelé l'importance de "prier pour ceux qu'on aime et ceux qu'on a aimé".

Saviez-vous au passage que la Toussaint est plus précisément une fête catholique et non chrétienne. Celle-ci remonte au IVème siècle, quand l'Eglise a décidé de célébrer les martyrs chrétiens.