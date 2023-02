Les semaines de l’Excellence péi mettent les métiers du BTP à l’honneur.

Du 27 février au 3 mars, les semaines de l’Excellence péi mettent en avant les métiers du BTP. Créé l’an dernier, cet événement est l’occasion pour les jeunes réunionnais issus des filières professionnelles de s'initier au haut-niveau auprès de formateurs d'exception.

Du 27 février au 3 mars, les semaines de l’Excellence péi sont organisées à La Réunion par la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie et la Région Académique La Réunion. Leur coup d’envoi a été donné ce matin au lycée professionnel de l’Horizon à Saint-Denis.

S’initier auprès des meilleurs

Cette année, l’opération a pour thème "Concours et challenges". Elle met en avant les métiers du BTP d'où la présence de David Milly, Meilleur Ouvrier de France, carrelage mosaïste, en 2004.

Ces semaines de l’excellente sont l'occasion pour les jeunes réunionnais issus des filières professionnelles de s'initier au haut-niveau auprès de formateurs d'exception.

Gastronomie, pâtisserie, BTP…

Initié l’année dernière, ce rendez-vous propose aux élèves, enseignants, apprentis, formateurs, et professionnels, de s’exercer auprès des Meilleurs Ouvriers de France, et de s’initier à l’excellence dans différents domaines professionnels. La gastronomie, la pâtisserie, le service et les arts de la table ou encore le BTP font partie des secteurs proposés.

Les semaines de l’excellence peï se déroulent dans différents établissements scolaires de l’île, jusqu'au 3 mars.