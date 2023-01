Logement : " 2023, année de tous les dangers " à La Réunion, selon la CNL

Ce dimanche 8 janvier, la Confédération Nationale du Logement fait un bilan de l’état du logement à La Réunion. Elle fait ainsi le constat d’une dégradation constante depuis plusieurs années dans le secteur du logement social notamment, " malgré tous les plans mis en place par l’Etat ".

Fin 2022, le département compte près de 39 000 demandeurs de logement, tandis qu’il fait face à une baisse très importante dans les livraisons de logements, à une dégradation de la qualité des logements neufs ou encore des immeubles anciens indécents ou dégradés.

" On n’arrive pas à livrer des logements. On est à 2 000 logements, ce qui est un chiffre extrêmement bas ", dénonce Erick Fontaine, l’administrateur de la CNL. Ce chiffre est inférieur de 50% à 2014, précise-t-il.

En 2022, près d’un millier de plaintes pour logements indécents ont été recueillies par la Confédération Nationale du Logement. Près de 95% d’entre elles relèvent du logement social, précise Erick Fontaine.

On a repéré plus de 70 immeubles indécents neufs de moins de 10 ans à La Réunion.

C’est le cas d’un immeuble situé à Saint-Pierre, dans lequel des étais ont dû être positionnés. La CNL compte d’ailleurs se rapprocher du maire de Saint-Pierre " dès lundi matin " pour un accompagnement sur une expertise qui sera demandée auprès du tribunal administratif, avec la nomination d’un expert judiciaire. La démarche consistera à déterminer s’il existe un péril sur cet immeuble.

D’une manière générale, le manque de logement impacte particulièrement les jeunes retraités et les salariés pauvres, qui vivent avec moins de 1 800 euros par mois. En 2018, près de 2 800 demandeurs de logements avaient plus de 60 ans. En 2025, ils devraient être près de 6 300.

Les salariés pauvres n’ont généralement pas accès aux logements sociaux, ni aux logements privés dont les loyers sont devenus trop chers. Ils sont ainsi exclus de la politique du logement à La Réunion, estime la CNL.

La CNL alerte également sur le manque de résidences adaptées, face à l’augmentation du nombre de personnes âgées. Les résidences garantissant leur autonomie font cruellement défaut à La Réunion, dit-elle.

Pour la Confédération Nationale du Logement, la performance énergétique devrait être un levier pour les bailleurs sociaux.

On a 5 500 heures d’ensoleillement par an à La Réunion, on est à la ramasse. Ce n’est pas possible qu’il faille attendre qu’il y ait des lois votées au niveau national pour qu’aujourd’hui on pose des panneaux solaires dans les parkings.