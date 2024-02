Logement insalubre : une locataire est infestée de cafards au Chaudron

La lutte contre les logements insalubres continue à La Réunion, pourtant nombreuses sont les familles qui vivent encore dans des situations déplorables. C’est le cas d’une mère de famille au Chaudron, à Saint-Denis. Depuis plusieurs mois, elle a contacté son bailleur social, la Sodiac, mais rien n'a été fait. Elle vit en cohabitation avec des milliers de cafards.

L’appartement de Mélissa, mère de famille de cinq enfants, est infesté de cafards. Il y en a partout. Après avoir contacté son bailleur social, la Sodiac, elle attend impatiemment d’être relogée, mais pour le moment, elle subit la situation.

Les cafards pullulent dans son logement

“Ce n’est pourtant pas une question d’hygiène”, tient à préciser Mélissa, surnommée “la maniaque” dans sa famille. Elle a beau nettoyer, mais les cafards restent les plus forts. Ils pullulent dans son logement.

“Ce n’est pas vivable”

La situation est intenable pour la jeune femme de 39 ans. Les trois chambres de son logement sont inutilisables. Ses cinq enfants sont logés ailleurs dans la famille.

“Quand mi vois les cafards en quantité comme ça, c’est des crises de panique que mi gayn, souffle Mélissa. Ce n'est pas vivable. Je n’ai plus de meubles, de télé, je n’ai plus rien”.

L’appartement a été pourtant rénové il y a deux ans par le bailleur social, la Sodiac. Mais les infiltrations ont réduit ces travaux à néant.

Les premiers problèmes que j’ai eu, ce sont des problèmes d'infiltration d’eau venant de mes voisins. L’eau descendait sur mes murs, ça peut être l’eau des toilettes et de la douche. Mélissa, mère de famille

Une situation intenable, causant des problèmes de santé

A cause de l’humidité, des moisissures aux murs et des cafards, les enfants de Mélissa sont “tout le temps” malades. “Deux de mes enfants de 2 ans et 7 ans sont gravement malades. Ils ont des infections pulmonaires, des crises d’épilepsie et des crises d'asthme”, déplore la mère de famille, impuissante.

Mélissa demande un relogement provisoire depuis plusieurs mois, mais elle n’est pas prioritaire lui répond son bailleur, la Sodiac.