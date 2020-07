Les Réunionnais les plus démunis ont de plus en plus de mal à payer leurs loyers. C’est l’un des enseignements d'une étude réalisée en 2019 par la Confédération Nationale du Logement auprès de 370 ménages en difficulté.

Des chiffres inquiétants

Logement : des locataires endettés en difficulté

Plus vous êtes dans un logement ancien, moins vous êtes endettés. Ca veut dire que les logements neufs qui sortent de terre aujourd'hui sont trop chers pour les gens qui sont demandeurs de logements. C'est une situation qui nous interpelle également dans cette étude. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

La crise sanitaire a engendré des problèmes économiques importants, notamment une. De plus en plus de Réunionnais ont des difficultés à payer leur loyer. Le niveau des dettes dans le secteur social est élevé.Ledans le secteur social enregistré l'an dernier à La Réunion s'élève à près deAvec ses, La Réunion est aussi la 3ème région française où le loyer au M2 est plus élevé, à l'exception de l'île de France.(Re)voir le reportage d'Hermione Razafinarivo et Willy Thévenin :Selon l'étude menée par la Confédération Nationale du Logement auprès deAussi,Erick Fontaine, l'administrateur de la CNL, expose lepar cette situation au micro La 1ère d'Hermione Razafinarivo :(Re)voir son intervention de le journal de 19h, de ce dimanche 19 juillet, de Réunion La 1ère, présenté par Stéphane Enilorac :Parmi les 370 ménages pris en compte dans cette étude,, de plus en plus jeunes et qui bénéficient des minima sociaux.Pour la CNL, si cette situation sociale ne se stabilise pas, elle pourrait se dégrader car dans l'île, près de