Lutte contre les violences urbaines : opération « place nette » à Saint-André

Depuis fin décembre, le quartier Fayard à Saint-André a connu plusieurs faits de violences urbaines. Pour prévenir ce phénomène, une opération « place nette » a eu lieu ce jeudi 4 avril. Les riverains ont vu débarquer une soixantaine de policiers pour des contrôles d’identité, de véhicules, de port d’armes et de drogues.

Henry Claude Elma •

« C’est bien. Ça permet de surveiller les jeunes avec toute la délinquance qui se passe. Quand c’est fait dans les règles de l’art, c’est bien. Mais quand les caméras ne sont pas là ce n’est pas pareil. Ils fouillent dans nos sacoches sans avoir d’autorisation. Il faut être officier de police judiciaire pour avoir le droit de fouiller » s’agace un habitant du quartier Fayard qui vient d’être contrôlé par les policiers.

Les violences urbaines sont fréquentes dans le quartier. Les forces de l’ordre ont été pris plusieurs fois à partie d’où cette opération « place nette ».

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Opération « place nette » à Saint-André pour lutter contre les violences urbaines

Près de soixante policiers mobilisés

C’est une intervention de grande ampleur qui a animé le quartier Fayard ce jeudi 4 avril. C’est la 22ème opération « place nette » sur l’île depuis le début de l’année.

L’objectif est de montrer la présence des forces de l’ordre dans les communes.

« L’idée c’est d’occuper le terrain. De montrer à la population la présence policière qui est là pour rassurer, pour mettre en sécurité et pour réaliser des contrôles » Jérôme Filippini préfet de la Réunion.

Plusieurs milliers de personnes et de véhicules contrôlés depuis janvier

Ces opérations régulières ont permis de récupérer des armes comme ici à Saint-André. Elles ont également permis d’interpeller des individus ayant commis des crimes et des délits.

L’objectif de ces interventions, c’est de lutter contre le trafic de drogue et contre les violences de toutes sortes. Dans plusieurs communes, des mineurs sont en errance et commettent des crimes et des délits.

Lutte contre les violences urbaines : opération « place nette » à Saint-André • ©Géraldine Blandin

Des opérations de nuit ont également eu lieu dans les quartiers de plusieurs communes.

Les habitants du quartier Fayard sont surpris par cette intervention policière de grande ampleur mais ils se disent rassurés. Ils aimeraient se sentir davantage en sécurité notamment aux abords des établissements scolaires où des attroupements violents ont parfois lieu.