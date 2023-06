Madagascar Airlines : l’Embraer E190-E2 prévu en juin, arrivera en septembre

Madagascar Airlines a succédé à Air Madagascar. Elle compte effacer l’image négative de l’ancienne compagnie. Pour ce faire, elle cherche à renouveler sa flotte avec des avions fiables. L’Embraer E190-E2 devait entrer en service sur la région, au mois de juin. Son arrivée est attendue en septembre 2023.

Fabrice Floch •

La Grande île porte bien son nom. Sa superficie globale équivaut à celle de la France et de la Belgique réunies. Circuler, du Nord au Sud, est un défi. Les routes sont difficiles et parfois se résument en une simple piste. En cas d’urgence, prendre l’avion devient la seule solution.

Madagascar Airlines en succédant à Air Madagascar a logiquement une mission de service public. Comment se priver de liaisons aériennes dans un pays si grand pays qui est soumis à tant de risques géologiques ou climatiques.

L’Embraer E190-E2, du nouveau transporteur répond à toutes les attentes de la compagnie, pour les dessertes régionales et même un peu plus lointaine. D’une autonomie de 4 500 km, il a la capacité de transporter 120 à 144 passagers, et de transporter, au maximum, 54 tonnes. Il a été mis en service dans le monde en 2019.





L’avion arrivera en septembre 2023



Ce retard ne décourage pas le gouvernement malgache. Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie, présent lors de l’atterrissage de Corsair à Ivato, a été interrogé sur ce sujet par 2424.mg. Il s’est voulu rassurant : "Nous espérons, si cela sera possible, qu’un des avions puisse arriver avant le mois de septembre".

Le ministre qui suit le dossier, très régulièrement, a précisé : "Un des avions est en cours de peinture ".

Il a souligné que le transporteur malgache a l’intention de renforcer son catalogue de vols intérieurs dès que ces avions seront livrés : "Nous allons augmenter nos vols nationaux et internationaux". Un projet qui prendra forme le 29 octobre 2023.