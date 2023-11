Madagascar : avant-dernier pays au classement de l’indice mondial de la faim en 2023

La situation environnementale, écologique, sociétale de la Grande île s’est encore dégradée en 2023. Madagascar recule de trois places à l’indice mondial de la faim. Le pays était classé cent-vingt-et-unième en 2022. Il est désormais avant dernier en 2023 (124 sur 125).

Alors que les polémiques politiciennes font quotidiennement la une de la presse malgache, sans bruit et loin du regard médiatique, la population installée en brousse tente de survivre. Cette réalité s’illustre dans le dernier rapport de welthungerhilfe.org.

En 2021, la Grande île était à la 121ème place sur 125. Un an plus tard, elle perd trois places et se retrouve avant dernière.

Aujourd’hui, le score GHI (Global Hunger Index)* malgache est de 41, soit le second indice le plus élevé au monde. La situation est jugée par les spécialistes comme alarmante, précise 2424.mg.

Une situation alarmante



Quatre pays occupent la dernière position. Il s’agit de la République centrafricaine, de la Somalie, du Burundi et du Soudan-Sud. Comme Madagascar et comme les dix pays qui les devancent, la population est dans une urgence absolue.

Les expertises réalisées par les personnels soignants, bénévoles, des Organisation humanitaires démontrent que 51% de la population de Madagascar est sous-alimentée, que 39,8% des enfants souffrent de retards de croissance et que le taux de mortalité infantile est désormais de 6,6%.

Le changement climatique n’est pas le seul responsable



Le changement climatique a durement touché le Sud du pays en 2021 et 2022. La famine (kéré) qu’il a générée est dans toutes les mémoires. Ce douloureux épisode est considéré comme la première famine de l’histoire directement provoquée par le dérèglement mondial du climat.

Cette année, les rédacteurs pointent du doigt à Madagascar, comme dans les 43 pays les plus touchés, de profondes faiblesses structurelles et de gouvernance. Ils préconisent une modification profonde de l’organisation des états.

Ils les encouragent à s’appuyer sur les jeunes et à mettre en place une décentralisation des décisions pour répondre aux besoins des habitants des régions éloignés.

*Indice de la faim dans le monde