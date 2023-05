Madagascar-Comores : coopération économique et pour améliorer la sécurité

La coopération entre les Comores et Madagascar, en sommeil depuis 2021, devrait être relancée en 2023

Madagascar et les Comores ont des liens historiques évidents. De nombreux étudiants comoriens étudient dans la Grande île et des Malgaches immigrent dans l’archipel pour trouver un emploi. En 2021 et la mise au jour de trafic d’or, les rapports diplomatiques entre les deux pays étaient inexistants. Le dialogue vient de reprendre.

Le 19 mai dernier, les ministres des Affaires étrangères de Madagascar et des Comores ont renoué le dialogue. La diplomatie entre les deux pays avait été mise à mal, suite aux révélations concernant des trafics d’or. Les contrebandiers malgaches bénéficiaient de la complicité de Comoriens occupant des postes stratégiques aux douanes et à l’aéroport pour exporter leur précieuse cargaison vers les Émirats Arabes unis. Ce sujet délicat, a-t-il été abordé ? Possible. Suite aux discussions entre Yvette Sylla, pour Madagascar et Dhoulkamal Dhoihir, au nom des Comores, les liaisons aériennes entre les deux pays pourraient reprendre. Elles seraient limitées, dans un premier temps, à la coopération économique et sanitaire, mais les deux parties veulent travailler ensemble, confirme 2424.mg. Lutter contre les crimes organisés transnationaux Les diplomates des deux pays n’ignorent pas des liens permanents qui les unissent à leur voisin. Combien de jeunes Comoriens poursuivent leurs études dans les universités de Madagascar ? Aux Comores, combien de migrants, venant de la Grande île, débarquent à Anjouan, Mohéli, la Grande Comore et parfois à Mayotte pour trouver un travail ? Ces échanges permanents et incontrôlés favorisent les trafics et les crimes organisés transnationaux. Des accords de coopération sur ces sujets délicats ont été signés. En début de semaine, le ministère des Affaires étrangères malgache a publié un communiqué pour souligner que cette première rencontre, depuis deux ans, "traduit la volonté des deux pays voisins d’approfondir les liens fraternels et séculaires et de consolider leur relation".

