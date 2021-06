Madagascar : Interpol demande l'extradition d'un Français suspecté de meurtre

Fabrice Floch •

Comme très souvent, cette affaire criminelle, qui défraye la chronique judiciaire malgache, est hors norme. Jeudi 3 juin 2021, Lionel Lelièvre et trois complices sont relaxés par la Cour Criminelle Ordinaire de Tananarive. Ils comparaissaient pour l'assassinat de Danil Radjan. Quelques heures avant le verdict, le procureur Général de Madagascar avait reçu une demande d'extradition, concernant le citoyen français, de la part d'Interpol, révèle Midi-Madagaskara.



Celle-ci émane de la France, pays avec lequel Madagascar a conclu des accords, il devrait être exécuté sans difficulté. Le ministère public s'est d'ailleurs pourvu en cassation contre le jugement du 3 juin. Le prévenu et ses complices sont donc toujours détenus en attendant la décision finale des magistrats de la plus haute juridiction malgache. Si, il est possible que les hommes de main de Lionel Lelièvre retrouvent la liberté, le Français devrait, lui, rejoindre l'hexagone dans les prochaines semaines.

Coupable avant d'être jugé

La difficulté dans cette affaire est de déterminer l'implication de Lionel Lelièvre. L'ex-patron de la société de sécurité COPS a été légionnaire. Il était engagé dans le 2e Régiment étranger de parachutistes. Il a donc les capacités opérationnelles pour exécuter un contrat, cependant être capable de passer à l'action ne signifie pas être l'auteur du crime.

La vidéo diffusée via YouTube, montrant le présumé coupable passer aux aveux, a-t-elle valeur de preuve ? Devant la Cour criminelle malgache, comme devant n'importe quelle autre juridiction française, la défense a plaidé contre l'utilisation de ce document. Ce film et les "aveux" du suspect n'ont aucune valeur juridique. Lionel Lelièvre a le visage marqué et l'oeil tuméfié, écrit Le Quotidien de La Réunion le 25 janvier 2021.

Ce dossier comporte de nombreuses zones d'ombre. Lionel Lelièvre est-il impliqué dans le meurtre de Danil Radjan ? La justice tranchera.

Pour parvenir à déterminer une vérité, le ou les magistrats devront éclairicir les parcours du présumé assassin, de la victime et de ses proches. En 2017, le frère de Danil, Moustapha, avait été pris pour cible par des tireurs qui ont pris la fuite à moto.