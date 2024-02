Madagascar : l’ex-directrice de cabinet du président bientôt jugée pour corruption

Le 14 août 2023, l’ex-directrice de cabinet du président de la République, Romy Andrianarisoa est mise en examen pour tentative de corruption. Elle était accompagnée, d’un conseiller français, Philippe Tabuteau. Ils devraient être renvoyés devant Cour de la Couronne. L’acte d’accusation est formel, le président de la République de cause est hors de cause.

Le magistrat en charge des poursuites dans le dossier de tentative de corruption demande à la Cour de la Couronne de Southwark à Londres de déclarer Romy Andrianarisoa et Philippe Tabuteau, coupable ou non-coupable du délit de corruption.

Les faits qui remontent au 10 août 2023 seront difficilement contestables. La directrice de cabinet du président de la République de Madagascar et son Conseiller ont été interpellés en flagrant délit de tentative de corruption.

Ils étaient surveillés depuis plusieurs jours par les inspecteurs de la National Crime Agency. L’un de leurs interlocuteurs était un agent. Il se faisait passer pour un consultant de la compagnie minière Gemfields, nous apprend Midi-Madagascar.

260 000 € contre un contrat d’exploitation minière



Ce jeudi 10 août 2023, les accusés sont surpris quand les agents débarquent dans la pièce où ils doivent percevoir une avance des 260 000 €, somme négociée avec leurs interlocuteurs en contrepartie de l’exploitation d’une mine de saphir sur la grande île.

Placés en garde à vue, ils refusent de parler et nient les faits, mais sont-ils nécessaires ? Les enquêteurs de la NCA sont en possession d’enregistrements et de SMS qui ne laissent pas de place à l’interprétation.

Le procureur précise dans son acte d’accusation : "La Cour Royale exclut toute implication et responsabilité du président qui n’était absolument pas au courant de l’initiative de l’accusée. (Romy Andrianarisoa was very clear, she told that the President did not know.)".