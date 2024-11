Madagascar : l'incendie en bord de piste de l'aéroport d'Ivato a détruit six aéronefs

Partager :

Le feu de brousse, qui a enflammé la savane à proximité des pistes de l'aéroport d'Ivato, a détruit six aéronefs et cinq cases. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce feu. Des mesures vont être mises en œuvre pour éviter qu'un incident similaire, potentiellement dramatique pour les avions au décollage ou à l'atterrissage, se reproduise.

Le feu qui a embrasé la brousse à proximité de l'aéroport international d'Ivato a perturbé le trafic aérien, mardi après-midi. Les vols devant atterrir ont dû patienter, comme les avions qui devaient décoller. Cet incident sans conséquence grave a eu raison de 5 avions en piteux états (quatre Cessna et un PA23) et un hélicoptère Bell, hors d'usage. Le colonel Toky Rabemizana, commandant des états-majors de l’armée de l’air, a été contraint de tenir une conférence de presse pour rassurer tout le monde et mettre fin aux éventuelles fausses informations qui circulaient. 2424.mg qui a assisté à ce point écrit : "Les avions militaires sont bien gardés dans des hangars sécurisés. Il n’y a pas un seul avion touché par les feux. Ces appareils de l’armée malgache sont fonctionnels, et certains effectuent des missions en ce moment". Des caméras de surveillance Pour éviter qu'un accident identique perturbe le trafic aérien, les autorités et les administrateurs aéroportuaires ont décidé, dès mercredi, que les habitations situées à proximité de la clôture de l'enceinte seraient détruites. Une zone rouge va être édifiée afin de sécuriser définitivement les pistes d'atterrissage et de décollage. Des médiateurs vont rencontrer les riverains afin qu'ils organisent leurs activités loin des murs et des barrières de l'aéroport. Les patrouilles, aux abords de l'aéroport, vont être renforcées et des caméras de surveillance vont être rapidement installées, nous apprend L'Express de Madagascar. Enfin, une cellule de crise va être constituée afin d'apporter des réponses et des solutions en cas de nouvel incident.

