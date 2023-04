Madagascar : La Gazette de la Grande île perquisitionnée et son directeur écroué

Partager :

La presse malgache dénonce unanimement, l’arrestation et le placement en détention du directeur et propriétaire de la Gazette de la Grande île. Lôla Rasoamajaro a été écroué le 25 mars dernier. Il est inculpé de tentative d’extorsion de fonds, diffamation, menaces et injures. Cinq jours plus tard, les locaux du journal indépendant ont été perquisitionnés.

L’inculpation et le placement en détention du directeur de publication de la Gazette de la Grande île sont dénoncés par l’ensemble des journalistes malgaches. Le quotidien, qui revendique son indépendance politique, est spécialisé dans la mise au jour de dossiers compromettant pour le pouvoir. La dernière affaire visait directement Andry Rajoelina. Le président de Madagascar est franco-malgache. Dans un éditorial acide, le rédacteur pose cette question : "Un Mamimbaoka [représentant du peuple, Ndlr] binational est-il légitime à rester président ?", écrit RFI. Cette interrogation passe mal. Elle a provoqué de vifs débats dans la société. Un coup dur pour le président-candidat, à quelques mois de l’ouverture officielle de la campagne présidentielle.

Les poursuites judiciaires sont-elles liées ? Officiellement, Lôla Rasoamajaro est inculpé et a été incarcéré, pour tentative d’extorsion de fonds, diffamation, menaces et injures. La victime est une opératrice économique connue à Madagascar. Elle a porté plainte. De plus, la Jirama, Société malgache en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité, vient de ressortir des factures impayées datant de 2016. Pour ces deux affaires, un huissier et des gendarmes se sont présentés au siège de La Gazette pour procéder à des perquisitions. "L’Instrumentalisation supposée de la justice" pour réduire un silence un journal a provoqué une levée de boucliers. La Fédération des associations des journalistes de Madagascar, représentée par son Vice-président, Fernand Cello a réagi, le 31 mars 2023 : "Nous condamnons l’arrestation de Lôla Rasoamaharo. La Gazette est le seul média qui dénonce l’injustice, qui ose critiquer le Président et le gouvernement. Nous sommes convaincus que l’État est derrière tout ça. C’est un mauvais signe parce que ça [porte] atteinte à la liberté d’expression et de la liberté de presse à Madagascar."

