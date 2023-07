Madagascar : la rentrée scolaire 2023/2024 est fixée au 4 septembre

Alors que les élèves viennent tout juste de refermer leurs cahiers, le ministère de l’Education de Madagascar dévoile le calendrier scolaire 2023/2024. La rentrée a été fixée au 4 septembre. Les grandes vacances débuteront le 29 juin 2024.

Fabrice Floch •

L’année scolaire 2023/2024 commencera sur la Grande île, le 4 septembre prochain. Elle est divisée en 5 bimestres. Chacun est séparé par une pause. La première correspond aux vacances de la Toussaint. Elle débute le 28 octobre et prend fin, le 5 novembre. Deux semaines de vacances sont prévues pour Noël et le nouvel an (23 décembre 2023 au 7 janvier 2024).

En revanche, si l'on suit scrupuleusement ce calendrier, les vacances de Pâques disparaissent. Un choix surprenant dans un pays où la religion catholique est très importante et les fidèles sont attachés aux fêtes pascales.

Des grandes vacances tardives ?



Une pause est prévue pendant la période cyclonique, mais celle-ci est mouvante en fonction des événements météorologiques éventuels. Enfin, ultime pause est fixée du 2 mars au 10 mars. La dernière ligne droite est souvent écourtée par les examens.

2424.mg s’interroge sur la date officielle de la fin de l’année scolaire (le 29 juin 2024) sachant que le 26 sont organisées dans toutes l’île des festivités pour célébrer la date anniversaire de l’indépendance. Une question légitime s’impose. Les élèves, retrouveront ils les bancs des écoles, collèges et lycées à l’issue pour deux jours, le 29 juin étant un samedi.