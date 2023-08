Madagascar : la responsable de la communication nommée directrice de cabinet de la présidence

À la veille de l’ouverture des jeux des îles de Madagascar, cette modification dans l’organigramme de la présidence de la République, aurait pu passer inaperçue. L’intérim à la direction du cabinet, du Président, Andry Rajoelina, a été confié, par le Conseil des ministres, à Lova Ranoromaro, l’ex-porte-parole et directrice de la communication du chef de l’État.

Fabrice Floch •

À quelques jours de son entrée en campagne pour obtenir un nouveau mandat et à l’avant-veille de la cérémonie d’ouverture de ses jeux des îles, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, doit faire face à de nombreuses difficultés.

Outre les retards dans la livraison de matériel pour équiper les gymnases et les stades, l’absence de documents administratifs qui pourraient interdire à plusieurs athlètes malgaches de participer à la fête du sport qui débuten, officiellement, ce vendredi 25 août 2023, la Présidence doit gérer des bouleversements dans son organigramme.

La porte-parole devient directrice de cabinet

Suite à l’arrestation à Londres, début août, de son ex-directrice de cabinet, un remaniement express s’imposait. Désormais, ce poste sensible est confié à Lova Ranoromaro, l’ex-porte-parole et directrice de la communication du chef de l’État, écrit 2424.mg.

La jeune femme succède donc à Romy Andrianarisoa. Elle a été interpellée avec son collaborateur Philippe Tabuteau, rappelle Madagascar-Tribune. Ils sont suspectés d’avoir tenté d’obtenir de l’argent de la part d’une société minière britannique contre des licences d’exploitation sur la Grande île.

Les investigations débutent. La procédure, dans les pays anglo-saxons est très différente de la nôtre. En France, le mis en cause doit prouver son innocence. En Angleterre, comme dans tous les pays du Commonwealth, c’est l’accusation qui doit démontrer la culpabilité du prévenu. La mise en cause et l’incarcération en début de procédure, ne signifient pas culpabilité…