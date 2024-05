Madagascar : le stade Barea ne répond pas aux normes de la CAF et de la FIFA

L'équipe de football de Madagascar ne pourra pas recevoir ses adversaires à domicile début juin 2024. Le stade Barea ne devrait pas être homologué par CAF (Confédération Africaine de Football). Il ne répond pas aux exigences de sécurité de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Le stade des Barea à Antananarivo ne devrait pas être homologué par la CAF et la FIFA pour accueillir les rencontres, qualificatives pour la Coupe du monde 2026, qui doivent se dérouler les 7 et 10 juin 2024. Les Barea, troisième du groupe I devaient recevoir, chez eux, Les Comores et le Mali. Ces deux rencontres devraient se jouer sur terrain neutre. Il semble improbable que les autorités de la Grande île parviennent à effectuer les travaux avant le 7 juin 2024.

Cette information, émanant d'un membre de la Fédération malgache de football, a été relayée par L'Express de Madagascar, Midi Madagascar et 2424.mg. Tous partagent les mêmes conclusions de la délégation de la Confédération africaine de football venue inspecter les infrastructures.

Des travaux impossibles à réaliser en trois semaines

Selon le lanceur d'alerte, les inspecteurs ont relevé l'état de la pelouse, le manque de place dans les vestiaires et des points inquiétants pour la sécurité des spectateurs.

Ils s'inquiètent de l'absence d'issues de secours permettant d'évacuer le stade en 7 minutes. À cet effet, il faudrait construire deux portails pour drainer le flux de supporteurs.

Des tourniquets électroniques pour compter le nombre d'entrants doivent être installés. L'amélioration des espaces dédiés à l'infirmerie, de la zone de contrôle anti-dopage et l'accueil de la Croix-Rouge et des vestiaires des arbitres, est indispensable. Enfin, l'absence de salon VIP ou d'une tribune pour la presse aux normes de la CAF fait qu'il semble impossible de répondre aux attentes de la CAF en si peu de temps.

La conséquence est simple. Les Barea joueront face aux Comores et au Mali sur terrain neutre et sans doute, sans spectateur. Parviendront-ils à dépasser cette difficulté et à se qualifier ?