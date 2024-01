Madagascar : les kidnappeurs demandent 120 millions pour libérer trois enfants

Des dahalo ont kidnappé trois enfants dans la nuit de mercredi à jeudi à Amparamanima, un village situé à une centaine de kilomètres, dans le Nord-Est d’Antananarivo. Les ravisseurs exigent 120 millions d’ariary (24 341 €) pour libérer les jeunes victimes.

Les kidnappings d’enfants se multiplient en ce début d’année. Trois "marmailles" ont été enlevés dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était minuit quand les ravisseurs se sont introduits dans une case d’Amparamanina, un village situé à Amparafaravola dans l’Alaotra Mangoro (à 100 km au Nord-Nord-Est de la capitale).

2424.mg écrit : "Trois individus se sont introduits dans le domicile d’une femme et de ses trois enfants. Ils ont menacé la mère de famille avec une arme et l’ont attachée. Ils ont fait main basse sur 2 millions d’ariary, des boissons et du matériel qui se trouvait dans le bar de la maison, puis ont demandé aux enfants de les suivre".

Les ravisseurs exigent une rançon de 120 millions Ar



Les gendarmes ont ouvert une enquête pour retrouver au plus vite les enfants. Les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d’une voiture. Ils ont contacté le père des trois petites victimes, jeudi en milieu de matinée. Ils lui demandent une rançon de 120 millions d’ariary pour qu’ils les libèrent.

Les forces de l’ordre et la justice sont très inquiètes. Le phénomène s’amplifie, comme l'expliquer L'Express de Madagascar. L’an dernier, les autorités malgaches comptabilisaient 170 disparitions d’enfants, sans compter les 400 fugues signalées.