Madagascar : la menace Francisco se précise

Madagascar se prépare à l'arrivée de Francisco. L'atterrissage est prévu, ce vendredi 14 février 2020. La dépression devrait aborder la Grande île, sur la côte Est au niveau de Brickaville. Les conditions météorologiques vont rapidement se dégrader. Le météore se déplace vers l'Est à 18 km/h.

Fabrice Floch •

Les sorties en mer sont fortement déconseillées

©Mtotec ...

Des fortes pluies sont attendues sur la côte Est et les hauts plateaux de Madagascar. Francisco se dirige à 18 km/h vers la Grande île. Son centre était localisé à 500 km de Brickaville. Les premiers nuages associés au météore vont toucher terre, dans la nuit de jeudi à vendredi.Les services météorologiques malgaches ont déclenché une alerte jaune sur les districts de Brickaville, Mahanoro, Vatomandry, Antanamabo-Manampotsy, Nosy Varika, Mananjary, Manakara et Vohipeno.L'arrivée de cette perturbation tropicale inquiète. Elle va toucher des zones : "Victimes des intempéries dernièrement", écrit L'Express de Madagascar . On attend une activité orageuse intense samedi et dimanche. Le cumul de pluie pourrait dépasser 100 mm en 24 heures.Outre les inondations, les services de sécurité attirent l'attention des habitants de ces secteurs sur les risques géologiques. Enfin, les sorties en mer sont déconseillées sur l'Est, mais également le Nord de Madagascar.