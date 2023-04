Madagascar : musulmans, chrétiens unis pour l’Eïd al fitr et la messe dominicale

À Madagascar, comme à La Réunion, chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence, fraternellement et respectueusement. La communauté musulmane de la Grande île a fêté la fin du ramadan aux côtés de catholiques. Tous ont assisté à la messe du père Pedro, dimanche. À l’issue, l’ONG Inviso a fait des dons essentiels pour le fonctionnement d’Akamasoa.

Fabrice Floch •

La communion de musulmans et de chrétiens est possible. La communauté musulmane de Madagascar l’a prouvé ce week-end en célébrant la fin du ramadan avec des chrétiens. Cette démarche, qui est naturelle sous nos cieux, a pris une dimension encore plus symbolique, quand des représentants de la collectivité musulmane ont assisté à la messe du père Pedro, nous apprend 2424.mg.

Cet événement était organisé, ce dimanche 23 avril 2025, à l’église d’Akamasao qui accueillait pour l’occasion 170 orphelins du centre Rassoul Akram emmené par le Cheick Haniphe Akbaraly.

À la fin de l’office, les deux représentants des cultes ont pris la parole pour réaffirmer l’amitié et la fraternité qui lient ces croyants. Ils ne prient pas de la même manière et les rites sont différents, mais ils ne souhaitent pas imposer une vérité. Au final, ils espèrent en un Dieu et en un paradis.

L’ONG Inviso offre de la nourriture, du savon…



À l’issue des festivités, qui marquent la rupture du jeûne et donc la fin du ramadan, l’ONG Inviso a fait de nombreux cadeaux au Père Pedro et son association Akamasoa. Des centaines d’œufs, de produits de première nécessité, du savon, des citernes pour stocker l’eau potable ont été offerts.

Des dons financés, en grande partie par le Groupe Inviso (une société importante sur la Grande île).

Ce pas important, réalisé grâce à la volonté des hommes qui représentent ces deux religions, est exemplaire. Ils démontrent, s’il en était besoin, que les guerres entre les hommes ne sont pas dues à la foi, mais à des croyances qui n’ont pas de lien avec la religion.