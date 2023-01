Madagascar : neufs braconniers, suspectés d’avoir tué des Pailles-Queue, interpellés

Neuf pêcheurs ont été interpellés par les gendarmes en charge des investigations sur les causes de la mort de 80 Pailles-en-Queue sur l'île de Nosy Ve. Les suspects, des braconniers déjà connus de la justice, ont été placés en garde à vue. Cependant, pour l'instant, les raisons de la mort des oiseaux n'est pas encore déterminée.

Fabrice Floch •

Cinq hommes et quatre femmes, des pêcheurs de Soalara, ont accosté sur l’île de Nosy Ve quelques jours avant la découverte des 80 cadavres de Pailles-en-Queue. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue, écrit le ministère de la Pêche et de l’Économie bleue, qui précise : "Pour l’heure, on ne sat toujours pas la cause de la mort des oiseaux".

La piste du braconnage est privilégiée, suite à l’intervention du maire de la petite île. Le nombre de cadavres de Pailles-en-Queue retrouvés sur le sol (80), interroge. Faut-il évacuer une autre cause ?

L’île des Pailles-en-Queue



Nosy Ve est situé à 3 km d’Anakao au sud de Tuléar, soit au Sud-Ouest de Madagascar, dans le canal du Mozambique, précise 2424.mg. Cette île corallienne est réputée pour ses fonds sublimes, mais aussi pour les 700 Pailles-en-Queue qui la survolent quotidiennement.

La mort des 80 oiseaux marins est donc prise très au sérieux par les autorités locale et nationale. Si la piste du braconnage est privilégiée, elle demande confirmation. Écarter, une éventuelle mortalité due à une épidémie ou une pollution aurait des conséquences dramatiques pour la colonie de Pailles-en-Queue. Des analyses sont en cours.