Madagascar : Onze percussionnistes de Tuléar invitées pour les JO par des associations du 93

Les JO de Paris 2024 sont l'occasion pour des associations de Seine-Saint-Denis d'inviter des jeunes filles et garçons originaires de pays défavorisés. Onze percussionnistes de Tuléar, membres du Bloco malagasy participeront aux échanges interculturels organisés par l'ONG Bel Avenir du 27 juillet au 11 août 2024 au Parc Georges-Valbon à la Courneuve.

En marge des JO de Paris 2024, des Organisations non gouvernementales françaises organisent des rencontres culturelles et éducatives permettant aux jeunes des quartiers défavorisés de métropole de rencontrer les adolescents et adultes en herbe des pays en voie de développement où elles interviennent.

L'ONG Bel Avenir qui travaille de bientôt 30 ans à Madagascar avec Eau de Coco et Bloco Malagasy vont accueillir du 27 juillet au 11 août 2024, le temps des Jeux, 11 jeunes filles, percussionnistes, originaires de Tulear.

Comme les 200 autres membres du Bloco malagasy, elles sont issues des familles les plus déshérités de cette ville du Sud de la Grande île. Grâce à la musique, elles ont suivi un programme éducatif, une scolarité, mangé à leur faim et évité un destin fait de violence et de misère, écrit L'Express de Madagascar.

Des jeunes du monde entier

"Ce séjour interculturel sera une expérience incroyable, permettant à des jeunes de différents pays de se rencontrer et de découvrir mutuellement leurs cultures. Ce rendez-vous marque le début d'une série de projets portés par les associations ERA93 et Eau de Coco visant à renforcer les liens entre les jeunes du monde entier", précise le communiqué commun des organisateurs de cet évènement.

Les jeunes malgaches du Bloco sont accompagnées localement par le Centre d'Accueil Socio-Éducatif et Musical (CASEM) développé par Eau de Coco. Elles sont suivies depuis leur plus tendre enfance compte tenu de l'environnement où, la pauvreté, la violence et les grossesses précoces sont la norme. Des purs talents à découvrir !