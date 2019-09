Madagascar : la papamobile est une Mazaba II tunée

La papamobile malgache destinée, au séjour du souverain pontife sur la Grande île du 6 au 10 septembre, est prête. Depuis des semaines, la société Karenjy (marque malgache dont l'emblème est un zébu) travaille à sa conception et à sa construction. Le fabriquant, dont les ateliers sont installés à Fianarenstoa, a levé le voile sur la papamobile ce samedi, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette voiture est une réussite.

La papamobile sera offerte à l'évêché de Tananarive

Le petit 4x4 malgache ressemble à sa grande sœur romaine. Blanc, doté d'un siège sur le plateau arrière, elle est conçue pour permettre aux gardes du corps de suivre le saint-père et de monter, si besoin, sur des marches pieds. Comme sa devancière en 1989 après à la visite de Jean-Paul II, elle sera offerte à l'évêque d'Antananarivo à l'issue du séjour papale.



Pour mémoire, le Pape François décolle le 4 septembre en direction du Mozambique. Le 6 septembre, juste après avoir célébré la messe, il se rend à Madagascar. Il séjournera dans la Grande île jusqu'au 10 septembre. La veille, il sera à Maurice pour célébrer une messe.