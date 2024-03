Madagascar : pas d'abrogation de la loi concernant la castration des violeurs d’enfants

La loi concernant la castration chimique ou chirurgicale, promulguée le 26 février dernier, ne sera pas abrogée. Jeudi 7 mars 2024, Andry Rajoelina, président de la République, comme la garde des Sceaux, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa ont réaffirmé l’importance de cette décision pour protéger les enfants et les femmes malgaches.

Le tourisme sexuel est un secret de polichinelle à Madagascar. Combien de bars, restaurants et hôtels servent de refuge à ce commerce. Avec l’avènement des réseaux sociaux, des pères et mères de famille sont prêts à vendre leurs enfants pour quelques ariary, comme le révélait Madagascar-Tribune en janvier 2023.

En 2020 à Tuléar, les forces de l’ordre démantelaient un réseau de pédophiles. La plupart des clients étaient des Français, âgés d’une soixantaine d’années. Quatre des vingt suspects avaient été interpellés et placés en détention, les autres avaient pu quitter le pays et échapper à la justice, notait RFI.

La loi concernant la castration des auteurs de viols d’enfants et de femmes, promulguées le 26 février 2024, est défendue par la présidence et ses partisans, malgré les pressions étrangères. Andry Rajoelina, le Président et sa ministre de la Justice, ont réaffirmé leur détermination à sa mise en œuvre, écrit L’Express de Madagascar.

Combien de pays servent de refuge aux pédocriminels ?



Madagascar n’est pas le premier pays à promulguer une loi concernant la castration chimique des auteurs présumés de viols d’enfants et de jeunes femmes. En revanche, il serait le premier à avoir recours à la castration chirurgicale.

C’est avant tout cette mesure qui a provoqué une levée de bouclier. Amnesty internationale avait qualifié "de traitement cruel, inhumain et dégradant".

Les magistrats de la Haute Cour Constitutionnel n’ont pas retenu cet argument tout en émettant quelques réserves. Les promoteurs de cette législation estiment que : "La castration chirurgicale est une opération destinée à supprimer la production des hormones sexuelles sécrétées par les ovaires ou les testicules, privant ainsi l’individu de sa faculté de se reproduire ainsi que de sa recherche incitative du plaisir sexuel".

Le texte de loi, bientôt, publié



La garde des Sceaux de Madagascar, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, également présente à Toamasina (Tamatave) pour l’inauguration du nouveau bureau de la sécurité publique, estime que cette loi est applicable dès sa promulgation, nous apprend 2424.mg.

Le présumé violeur d’une fillette de 6 ans, à Imerintsiatosika, dans la banlieue d’Antananarivo pourrait être le premier à être condamné à la castration, écrit Madagascar-Tribune. Reste à déterminer, si elle sera chimique ou chirurgicale. Cette dernière option, en cas d’appel du premier jugement et de non-lieu, semble difficilement applicable.

La castration chimique est pratiquée en Thaïlande, en Pologne, Corée du Sud, Australie, au Royaume-Uni et dans plusieurs États américains, rappelle Slate.fr.