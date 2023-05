Madagascar : signatures d’accords pour préserver la biodiversité et lutter contre la corruption

Partager :

L’Allemagne, l’un des plus anciens partenaires de Madagascar (140 ans), s’est engagée à verser 47 millions d’euros pour la période 2023/2024. La biodiversité et l'agriculture bénéficieront de cette enveloppe. L’Union européenne va pour sa part renforcer sa coopération avec Transparency International Madagascar pour former les citoyens.

Fabrice Floch •

Le premier traité d’amitié entre le royaume malgache et l’empire Allemand a été signé le 15 mai 1883. Depuis 140 ans, les différents responsables politiques des deux pays entretiennent ce lien. Le 15 mai 2023, un nouvel accord bilatéral a été conclu pour les deux années à venir. Une enveloppe de 47 millions d’euros sera versée : "Cette somme est dédiée à l’environnement et à la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire. Il inclut le développement rural et la sécurité alimentaire ainsi que la pêche et l’aquaculture durable, sans oublier le climat et les énergies renouvelables, sans oublier l’électrification rurale, le développement communal inclusif, la décentralisation et la lutte contre la corruption", précise Madagascar-Tribune. L’UE soutient la lutte contre la corruption Ce dernier point est exigé par tous les partenaires qui signent des accords financiers avec Madagascar. Ce n’est donc pas un hasard de voir l’Union européenne renforcer son soutien à Transparency International Madagascar. Un accord de subvention pour soutenir le projet : "Malagasy miady isanandro amin’ny kolikoly sy ny amboletra" (Les Malgaches luttent contre la corruption et les pots-de-vin au quotidien.) a été signé le 27 mai 2023. Plusieurs études ont été lancées par TI. IM concernant les conséquences de la corruption sur la santé, l’enseignement, le milieu carcéral et plus généralement la vie des Malgaches, nous apprend 2424.mg. Des formations ont été lancées en faveur de l’éducation des citoyens à l’approche des élections. L’instruction demeure la première arme contre la manipulation et l’importance de refuser les petits cadeaux qui détruisent les vies et la liberté.

Partager :