Madagascar : tension à Tamatave après des coupures d’électricité

La nuit, de jeudi à vendredi, a été tendue à Toamasina. Les habitants de la ville portuaire, privés d’électricité depuis 24 heures, ont laissé éclater leur colère pour dénoncer l’absence de courant. Une pénurie qui complique la vie des citoyens et handicape les sociétés.

Selon les premiers témoignages recueillis par L’Express de Madagascar, l’électricité a été coupée mercredi à 10h du matin. Elle a été remise en place de 19h à 20h, avant de disparaître pendant 24h. Jeudi, en fin de journée, les habitants sont descendus dans les rues pour faire part de leur colère.

"La Jirama doit trouver une solution rapidement. 90% des activités à Toamasina dépendent de l’électricité. C’est triste de voir ces poissonniers, ces pâtissiers, avec leurs produits périssables. Ces coiffeurs, ces employés de bureau, inactifs. Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens d’acheter ou de louer un groupe électrogène", expliquaient, les manifestants jeudi soir, à L'Express de Madagascar.

Des solutions vont être mises en place



En cette période postélectorale (les législatives auront lieu fin mai) ces délestages répétés deviennent un sujet politique. Roland Ratsiraka, ex-maire de Toamasina, a directement mis en cause le gouvernement et la direction de la Jirama : "Cette situation est inacceptable mais prévisible car depuis des années on dénonce la mauvaise gouvernance au sein de la société Jirama et que les petits délinquants sont en prison mais les gros bonnets restent intouchables. Tous les travailleurs, les cybercafés, les salons de coiffure, les restaurants font face à des conditions inadmissibles", écrit Midi-Madagascar.

La direction de son côté a indiqué qu’une solution va rapidement être mise en œuvre. Quelques étapes chronophages doivent être respectées, mais l’électricité devrait être remise en service dans les meilleurs délais, nous apprend 2424.mg.