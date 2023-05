Madagascar : un orage de grêlons s’abat sur la capitale

Partager :

Des orages de grêles et de pluie se sont abattus, ce jeudi 25 mai 2023, sur Antananarivo. L'averse de glace a, dans un premier temps surpris les adultes et fait la joie des enfants. Les précipitations torrentielles et les inondations, ont eu raison de l’étonnement passager. Elles sont à l’origine de plusieurs accidents graves.

Les météorologues malgaches avaient alerté la population sur la possibilité qu’une pluie de grêle, suivie d’orages, sur les hauts plateaux en cette fin de semaine. Ces prévisions se sont révélées exactes. Jeudi, vers 15h, le ciel s’est brusquement assombri. Un orage a éclaté. En quelques minutes, le sol d’Ambohimanarina, Andranomena, Ambohbao, Talatamaty est devenu blanc, recouvert de grêlons, écrit L’Express de Madagascar. À cette pluie de glaçons, a succédé des précipitations intenses. Les artères de la ville haute se sont transformées en rivières. Ces cours d’eau ont fini leur course dans les faubourgs situés en contrebas, submergeant la chaussée et entrant dans les habitations. (Illustration) • ©Céd Ric (Capture d'écran Facebook) Un mort et des accidents

Ces pluies torrentielles ont mis en exergue l’absence d’entretien des canaux d’évacuation des eaux pluviales. Ce torrent a dévalé les rues pentues de la capitale, emportant les tronçons de chaussée en piteux état. Un motard a été la victime des conséquences de ce déluge. Il a lourdement chuté. Il n’avait pas vu le trou, masqué par une flaque. Il est décédé avant l’arrivée des secours. Au même endroit, quelques minutes, plus tard, un automobiliste s'ést retrouvé coincé par ce trou. Heureusement, cette fois, les dégâts étaient, seulement, matériels. À Anbomdimita, des piétons et des motards ont failli être emportés par les eaux, un témoin raconte : "J’accélérais à fond, mais ça ne suffisait pas pour faire avancer ma moto". Un nouvel épisode pluvieux orageux est possible. Rivo Randrianarison, chef prévisionniste du service de la prévision météorologique à Ampasampito, précise : "Nous sommes en automne, à la sortie de la saison de pluie, donc c’est un cas normal", écrit 2424.mg. (Illustration) • ©Céd Ric (Capture d'écran Facebook)

