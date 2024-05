Madagascar : un touriste interpellé avec une trentaine d'animaux dans ses valises

Des tortues, des serpents et des caméléons ont été découverts dans les valises d'un touriste en partance pour la Grèce. Les trente-et-un animaux étaient dissimulés au milieu de statuettes et d'objets artisanaux. Cette tentative d'exportation a été déjoué grâce aux scanners de l'aéroport.

Un touriste, qui devait s'envoler vers la Grèce, a été interpellé par les douaniers malgaches. Dans ses valises, il dissimulait une trentaine de reptiles au milieu d'objets artisanaux. Les serpents, les tortues et les caméléons ont bougé, en passant sous le scanner, se dévoilant aux agents en charge des contrôles.

L'homme, placé en garde à vue, devra s'expliquer devant la justice malgache avant de pouvoir quitter la Grande île.

Une fois de plus, cette affaire met en lumière le difficile combat des douanes malgaches, comme le rappelle Ernest Zafivanona Lainkana dont les services “font de leur mieux” pour surveiller les 5 000 km de frontière, écrit 2424.mg.

1 000 tortues et 48 lémuriens saisis en Thaïlande

Samedi dernier, 1 076 tortues radiées et 48 lémuriens ont été interceptés par les douaniers thaïlandais. Selon, le directeur des douanes les trafiquants d'espèces vivantes, de pierre précieuse, d'or ou de plantes rares profitent des zones non occupées pour exporter la marchandise. En général, ils évitent les ports et les aéroports.

La douane malgache souhaite une collaboration internationale pour éradiquer ce fléau qui menace la faune sauvage de la Grande île, écrit Madagascar-Tribune.