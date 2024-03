Madagascar vend le cargo, M/V Flying, saisi en 2018 pour trafic de bois de rose

La Grande île souhaite vendre au plus vite le cargo M/V Flying. Le navire, utilisé par les trafiquants de bois de rose, avait été saisi en 2018. Depuis, il est amarré au port de Toamasina. Après six ans d’immobilité, ce cargo ne vaut que par la quantité d’acier pouvant être recyclée.

Le M/V Flying, qui battait pavillon panaméen, est à vendre. Le cargo, utilisé par des trafiquants de bois de rose, est à quai depuis le mois de décembre 2018. En 2019, à l’issue du procès, la justice malgache a ordonné la saisie du bâtiment. Depuis cette date le navire, de 88 mètres de long et 17 mètres de large, est amarré au port de Tamatave, écrit 2424.mg.

Cette paralysie a lentement eu raison du navire. La remise en service du cargo est illusoire. Sa valeur se limite à son possible convoyage vers l’Inde pour être démantelé et vendu au poids. L’acier est l’un des matériaux les plus faciles à recycler. De nombreuses usines indiennes se sont spécialisées dans le traitement des superstructures.

Une décision validée en Conseil des ministres



La vente aux enchères sera organisée dans les prochaines semaines. Ce mercredi 28 février 2024, le Conseil des ministres a validé cette décision. Le navire sera cédé au soumissionnaire qui fera l’offre la plus intéressante. Il devra répondre aux attentes financières, mais également aux exigences des techniciens du ministère de l’Environnement et du département environnemental de la Société du port de Toamasina.

En clair, le côté financier n’est pas négligé, mais l’impact éventuel sur l’environnement est primordial. Les spécialistes maritimes ont conscience de l’urgence de refermer ce dossier avant que le M/V Flying devienne une épave et possiblement, une verrue impossible à traiter à brève échéance.