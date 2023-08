Mal logement : la réalité de nombreuses familles réunionnaises

Le jardin avec le rosier et le chien, tout du havre de paix. Giovanny Techer habite à Saint-François dans les hauts de Saint-Denis. Le père de famille est au chômage et vit dans une case en bois sous tôles.

“Mon rêve c’est d’avoir une maison potable, pas forcément belle, mais ne serait-ce éviter que le vent et la pluie s’infiltrent. Au moins j’ai un petit toit mais je ne peux inviter personne, pas même mon père.”

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Mal logement : Ces familles réunionnaises vivent dans la précarité et l'insalubrité

Tous les jours, le père de famille emmène ses trois filles âgées de six à treize ans à l’école. "Elles savent que ce n’est pas facile mais elles s’adaptent à la situation. Parfois elles voudraient inviter des amies, mais elles n’osent pas", explique-t-il.

Étagères fabriquées de toutes pièces, fissures dans la toiture, où toilettes sèches, Giovanny s'adapte avec le peu de moyens à sa disposition.

“Les toilettes il y a un bac dessous, on fait nos besoins et après on vide tout ça dehors dans un grand trou, toutes les deux semaines. Je n’ai pas d’autres choix car je n’ai pas de fosse septique."