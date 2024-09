Maladie d'Alzheimer : à Saint-Pierre, les aidants de la Maison Coeur bénéficient d'ateliers de bien-être

Ce samedi 21 septembre est marqué par la journée mondiale de l'Alzheimer. À Saint-Pierre, les aidants de la Maison Coeur Alzheimer se mobilisent pour aider leur proche à affronter la maladie. Ils bénéficient de plusieurs ateliers de bien-être. Entre autres, sophrologie, musicologie et socioesthétique.

"Quand je m'occupais de ma mère, si je ne lâchais pas prise, je n'aurais pas pu continuer à m'occuper d'elle", confie Marlène, une aidante qui participe activement aux ateliers de bien-être proposés par la Maison Coeur Alzheimer, à Saint-Pierre.

Ce samedi 21 septembre est la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, maladie neurodégénérative chronique qui détruit les neurones. Elle affecte la fonction cognitive et la mémoire avec le temps.

En France, elle touche plus d’un million de personnes avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. À La Réunion, environ 15 000 personnes seraient atteintes par cette maladie qui est en constante progression, selon l'association France Alzheimer Réunion, qui assure que ce nombre est sous-estimé.

Respirer pour mieux affronter la maladie

Pour aider les aidants, les malades, leurs familles, et briser le tabou sur cette pathologie, la Maison Coeur Alzheimer propose une pause dans le temps.

Lydia Tepereau anime des ateliers de sophrologie. Elle incite les aidants à prendre du temps pour eux, notamment en travaillant sur leur respiration. Le but est de trouver une "sensation de sérénité", une "paix intérieure", dit-elle.

"Je suis là pour les guider, pour leur permettre de trouver une parenthèse pour qu'ils se sentent bien au moins cinq minutes, voire une heure, souligne Lydia Tepepreau, sophrologue. Après, l'objectif, c'est qu'ils puissent faire ces exercices eux-mêmes". À la fin de chaque séance, elle incite à la pratique régulière des exercices de respiration.

"Un moment d'évasion"

Les ateliers connaissant un franc succès. Les aidants se sentent écoutés et compris. "Ça m'aide beaucoup au quotidien parce que quand on accompagne un malade, à un certain moment, on a réellement besoin de souffler", témoigne Maire-Céleste, aidante.

Même son de cloche pour Pascal, lui aussi aidant, qui parle d'un "moment d'évasion". "Dès que ça commence, je ferme les yeux et je m'en vais. Pour moi, c'est comme un voyage", sourit-il.

On a de la sophrologie, de la musicologie, de la socioesthétique, ainsi que des moments de convivialité avec nos familles. Quand je vois que mes aidants et mes familles sont bien, je dis que ma mission a été accomplie dans leur vie. Dolaine Blanco, référente Sud de l'association Maison Coeur Alzheimer

Des malades eux aussi aidés

La Maison Coeur Alzheimer accueille non seulement les aidants, mais également les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. C'est le cas de Marie-Renée, qui oubliera un jour qu'elle a été directrice d'école et qu'elle avait trois enfants.

"Ici, c'est génial !, s'exclame, sourire aux lèvres, Marie-Renée. On nous propose des petites choses sympathiques pour notre mémoire. Il y a des gens qui sont là pour nous, qui sont à l'écoute et qui nous apportent beaucoup de choses. Je me sens heureuse".

À l'Etang-Salé, des activités pour lutter contre la maladie d'Alzheimer

Ce samedi, le parc du Blue Bayou de l'Etang-Salé les Hauts est animé pour la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer.

L'association France Alzheimer Réunion propose elle aussi des ateliers de bien-être. Au programme, sensibilisation, relaxation, sophrogym ainsi qu'une course de 12 km et une randonnée de 6 km.

Écoutez l'interview de Stéphane Renaud, vice-président de l'association Alzheimer Réunion :

Journée mondiale de l'alzheimer : interview de Stéphane Renaud, vice-président de l'association Alzheimer Réunion