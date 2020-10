Maldives : l'ancien vice-président condamné à 20 ans de prison pour corruption

En début de semaine, l'ex-vice président de l'archipel, Ahmed Adeeb, a été condamné à 20 ans de prison ferme. Il a plaidé coupable de détournement de fonds, blanchiment d'argent et corruption au détriment de l'organisme en charge du tourisme de l'archipel. Des faits, qui remontent à 2013-2018.

Fabrice Floch •

Mal acquis ne profite jamais !

L'ancien vice-président des Maldives, Ahmed Adeeb, a été condamné cette semaine à 20 ans de prison pour corruption, blanchiment de fonds, abus de pouvoir et 110 200 euros d'amende. Les faits remontent à la période 2013, 2015. Alors bras droit d'Abdulla Yameen, il avait vendu des îles à très bas prix contre des "pots-de-vin". Selon la commission d'enquête, le prévenu avait fait perdre à son pays 259 millions de dollars écrit Actu Cameroun.Libération, qui confirme la condamnation et la peine prononcée, rappelle qu'Ahmed Adeeb a déjà défrayé la chronique judiciaire. C'était en septembre 2015. Alors vice-président, il avait été accusé de tentative d'assassinat à l'encontre de l'ancien président de la République des Maldives. Il aurait commandité l'attentat qui avait fait exploser le yacht d'Abdulla Yameen.Cette affirmation est contestée par les nombreux contre-exemples qui pullulent dans le monde. Toutes les personnes fortunées ne sont pas vertueuses et tous les pauvres ne sont pas des voleurs.Un phénomène est pourtant commun à tous les pays, quand une bascule politique s'opère. La justice est alors invitée à regarder dans les dossiers douteux.En 2018, Abdulla Yameen, président de l'archipel, doit céder son siège après 5 années d'un pouvoir absolu qui s'est appuyé sur la religion musulmane la plus stricte.Finalement, à la surprise générale, Ibrahim Mohamed Solih, gagne les élections présidentielles organisées en septembre 2018 . Ce résultat est validé par la cours suprême le 21 octobre 2018, mettant fin au quinquennat autoritaire d'Abdulla Yameen. En novembre 2019, l'ancien chef de l'Etat est condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent. Une page se referme, mais les investigations judiciaires continuent.