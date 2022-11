Mariage lontan à Saint-Leu pour les époux Martin à l'occasion de la Fête du terroir

Lucie et Evrange, 79 et 80 ans, se sont mariés ce samedi matin, à l'occasion de la Fête du terroir à Saint-Leu. Un vrai mariage kom dann tan lontan ! Allez, on vous y emmène.

Samedi, 10h, à Saint-Leu. Le ciel est un peu couvert, mais pas de quoi gâcher les festivités. Au son de l'orchestre en cuivre, Lucie et Evrange, respectivement 79 et 80 ans, quittent leur domicile. Madame, couronne dans les cheveux et robe de mariée, est accompagnée par Monsieur, habillé& de son plus beau costume beige. Le défilé emmène les amoureux jusqu'à l'hôtel de ville du Plate à Saint-Leu, où ils ont décidé de passer devant "Monsieur le Maire". Regardez le reportage de Réunion la 1ère : Mariaz lontan : Lucie et Evrange pou toujours "Un mariage de luxe" "Evrange, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Lucie?", demande Bruno Dolmen, le maire de Saint-Leu. Evidemment, c'est un grand oui que répond Evrange. Une réponse qui fera sourire la cinquantaine de personnes réunies dans la salle des mariages. Après la signature, suit le bisou des mariés, immortalisé par tous les téléphones portables et appareils photo ! "Dans le temps où nous nous sommes rencontrés, nous n'avions pas les moyens de faire un mariage comme ça, sourit Evrange. Aujourd'hui c'est un mariage de luxe !" Lucie complète : "je suis contente, je n'ai jamais vécu un mariage comme ça". Mariage lontan à Saint-Leu • ©Laurent Pirotte Charrette bèf, salle verte, bal la poussière Cette cérémonie a rappelé bien sûr des souvenirs aux anciens, venus nombreux assister au mariage, comme cette saint-leusienne, qui a, pour l'occasion, sortie sa robe et son chapeau, couleur rose pastel : "je me suis mariée en 1978, c'était un mariage lontan mais il n'y avait pas de charrette comme aujourd'hui !" Car c'est bien en charrette bèf décorée pour les circonstances et sous les applaudissements que les jeunes époux sont partis. Ils ont traversé la ville, direction la salle verte installée à la maison de quartier du Plate, pour fêter leur union. Ce 12 novembre 2022, Lucie et Evrange sont repartis pour une éternité de bonheur.

