Marion Dufresne : 75 jeunes prennent le large pour une aventure scientifique inédite

Ce lundi, 75 jeunes vont embarquer à bord du Marion Dufresne en fin de journée au Port. Un voyage inédit pour ces étudiants qui vont pouvoir vivre une expédition scientifique.

Céline Latchimy •

Ils sont français, mauriciens, seychellois ou encore kenyans. Au total, 75 étudiants scientifiques, en formation maritime ou encore en cursus artistique vont embarquer à bord du Marion Dufresne pour une aventure scientifique unique dans l’Océan Indien. L’objectif étant de sensibiliser la jeunesse sur les enjeux de l’océan et les défis de demain.

Sensibiliser les jeunes à la protection des océans

Les jeunes scientifiques vont ainsi voguer de La Réunion à Mayotte en passant par les îles Éparses, notamment au sein de la nouvelle réserve nationale naturelle de l’archipel des Glorieuses. Ils observeront, échangeront, débattront et transmettront leurs témoignages et leurs vécus. Une expédition pédagogique pour transmettre, sensibiliser et renforcer les initiatives de protection des océans.

75 jeunes vont embarquer à bord du Marion Dufresne • ©Daniel Fontaine

"Pendant le voyage, il y aura des prélèvements de l’eau par rapport aux déchets et à la pollution" se réjouit Coline du lycée Léon de Lepervanche. "Le parrain de cette campagne est Roland Jourdain, un champion de voile, présent à bord. Il a créé une fondation d’innovation lié au domaine marin. Il utilise des matériaux respectueux de l’environnement" souligne un enseignant. Roland Jourdain sera en effet du voyage. "Une école flottante sur le mythique Marion Dufresne II, quelle belle idée ! Un bateau est une petite planète" s’enthousiasme le navigateur et fondateur du "Fonds Explore". "On y découvre mille choses et bien plus vite qu’ailleurs. Surtout quand les moussaillons qui vont embarquer dans cette jolie aventure croiseront leurs regards du vert de la Terre au bleu de l’Océan. Ils sont les "Merriens' de demain, à nous de les accompagner pour explorer, découvrir, inventer et partager. Hâte d’être à bord" confie-t-il.

"C’est un honneur"

Des jeunes ravis de faire partis de cette expédition à bord du Marion Dufresne qui va durer jusqu’au 22 juillet prochain. "C’est un honneur. C’est un bateau scientifique qui fait des ravitaillements vers les TAAF" confie un jeune. "C’est un plaisir et une joie pour nous. Les enfants vont découvrir autres choses" déclare une maman venue déposer sa fille.

Une aventure inédite pour ces élèves qui seront accompagnés par des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des professionnels de la mer. L’occasion pour les jeunes d’approfondir leur formation. Le départ est prévu à 17 heures. Ce matin, l’heure était donc aux derniers préparatifs.

