Masques, marquages au sol, classes réduites : une rentrée progressive dans les écoles et collèges de La Réunion

Ce lundi 18 mai, la rentrée est progressive dans un tiers des communes de La Réunion et la plupart des collèges. Masques, marquages au sol, arrivées échelonnées, classes réduites : de nouvelles règles sanitaires sont en vigueur pour lutter contre le coronavirus.

LP •

Rentrée des classes • ©ImazPress

École du bras long où le préfet et le recteur assistent à la rentrée • ©Gaël Le Dantec

Des arrivées à l’école échelonnées

École du bras long où le préfet et le recteur assistent à la rentrée • ©Gaël Le Dantec

Marquages au sol et masques

École du bras long où le préfet et le recteur assistent à la rentrée • ©Gaël Le Dantec

Le rectorat garantit le respect des protocoles sanitaires

École du bras long où le préfet et le recteur assistent à la rentrée • ©Gaël Le Dantec

Rentrée des classes • ©ImazPress



Masques et classes réduites pour les collégiens

Reprise des cours ce lundi 18 mai au collège de Montgaillard • ©Précilla Ethève

Nous avons revu l’organisation des tables dans les classes. Les élèves restent dans une seule salle, ils ne se déplacent plus dans les couloirs, ce sont les professeurs qui se rendent dans les classes. Les élèves sont douze par classe et divisés en deux groupes.

Collège de Montgaillard • ©Précilla Ethève

Collège de Montgaillard • ©Précilla Ethève



Rentrée des lycéens en juin

« Ils ont hâte de reprendre l’école », raconte Benoît Ducheman, père de famille. Ce lundi matin, Gabriel, 6 ans, et Robin, 4 ans, retrouvent leur professeur et leurs camarades, à la Bretagne. Saint-Denis fait partie des communes qui ouvrent leurs écoles ce lundi 18 mai.Après deux mois de confinement pour lutter contre le coronavirus, huit communes de La Réunion ont décidé de rouvrir leurs écoles : Saint-Denis, La Possession, Salazie, Cilaos, Petite-Ile, l’Entre-Deux, Sainte-Rose et les Avirons. Au total, 175 écoles maternelles et élémentaires sur 518 seront ouvertes.A 8h, Gabriel et Robin arrivent en classe de grande et petite section maternelle, mais cette rentrée scolaire est particulière. Benoît et sa femme ont été informés des nouvelles conditions d’accueil. « L'entrée en classe est échelonnée, raconte Benoît. Des enfants arrivent avant 8h, d’autres après 8h. Les enfants se laveront les mains plusieurs fois, la maîtresse portera un masque. Il y aura plusieurs récréations et les enfants seront en petits groupes dans la cour ».Dans cette famille de la Bretagne, les parents ont décidé d’emmener leurs marmailles à l’école, mais comprennent les craintes de ceux qui le refusent. « J’ai hâte que les enfants reprennent un rythme, remarque Benoît. La Réunion a été assez épargnée par le virus, il faut apprendre à vivre avec».Les établissements scolaires rouvrent en suivant un protocole sanitaire d’une soixantaine de pages. Ce matin dans une école de Petite-Ile, des marquages blanc sont au sol, pour faire respecter un mètre de distance entre les élèves. Ils sont 81 à être accueillis contre 371 élèves en temps normal. Les professeurs et le personnel communal portent des masques.Les marmailles n’ont pas remis le pied à l’école depuis le 6 mars. Ils étaient en vacances scolaires lorsque le confinement a commencé le 17 mars. Seuls les enfants des personnels soignants étaient accueillis dans les écoles ces deux derniers mois.« C’est compliqué, mais nous garantissons l’application des mesures sanitaires, affirme sur Réunion La 1ère, Francis Fonderflick, secrétaire général de l’Académie de La Réunion. Si nous avons un doute, nous ne prendrons pas le risque d’accueillir les élèves dans les classes. Nous avons des consignes strictes et les gestes barrières devront être respectés ».Francis Fonderflick comprend l’inquiétude des parents, mais rappelle « l’obligation de résultats de l’Etat, malgré ces contraintes sanitaires ».Dans les collèges aussi, il faut apprendre à vivre avec le coronavirus. Sur décision du Conseil départemental, 81 des 86 collèges de La Réunion rouvrent ce lundi. 12 000 collégiens pourront être accueillis sur l’ensemble de l’île, mais le rectorat n’attend pas autant d’élèves car des transports scolaires ne sont pas assurés dans certaines communes de la CASUD et la CIVIS.A Saint-Denis, le collège de Montgaillard, accueille 250 élèves ce lundi, contre plus d’un millier en temps normal. Certains arrivent avec un masque sur le visage, mais d’autres n’en ont pas. L’établissement leur en fournit. A leur arrivée, les élèves se lavent les mains. Ce retour en classe est échelonné avec la priorité donnée aux 6ème et aux 5ème, les 4ème et 3ème reprendront au mois de juin.« Les 5ème sont accueillis à 7h45 et les 6ème à 8h45, explique Laura Nativel, agent d’accueil au collège de Montgaillard. Pour respecter le protocole sanitaire, nous les accueillons au portail avec des explications pour les orienter dans l’établissement ».Cette rentrée progressive va se poursuivre à La Réunion dans les jours et les semaines qui viennent. Les lycéens doivent reprendre les cours au mois de juin. En attendant, les élèves qui ne reprennent pas encore l’école, vont continuer leur apprentissage à distance.