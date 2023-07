Maurice : 5 448 dénonciations de maltraitances d’enfants en 2022

Les faits dénoncés sont plus ou moins graves, mais le nombre de dénonciations de maltraitances d’enfants est en constante augmentation. 4 721 signalements avaient été enregistrés en 2021. Ils sont de 5 448 en 2022, selon les chiffres en possession du Child Development Unit (CDU). Un constat inquiétant !

Fabrice Floch •

Les deux dernières affairesde maltraitances d’enfants révélées cette semaine par la presse mauricienne, interrogent, d'autant que dans le même temps, le nombre de signalements d’enfants en danger continue de grimper. L’augmentation en 2023 approche les 15%.

Défimédia a organisé un débat sur ce sujet de société. Le représentant du Child Development Unit (CDU) rappelle que la nouvelle loi, contraint les citoyens, témoins de maltraitances sur des enfants, de les dénoncer : "En cas de silence, ils peuvent être condamnés cinq ans de prison et 200 000 RS d’amende".

Cet élément objectif n’explique pas le passage à l’acte des parents maltraitants. "Les auteurs des violences sont jeunes", précise Edley Maurer, "Ils sont souvent, eux-mêmes, issus de familles avec un manque d’éducation. Le défi est de faire connaître la loi aux personnes qui en ont le plus besoin".



Des moyens insuffisants



Ce fait de société comme beaucoup d’autres, dans tous les pays à travers la planète, est pris en charge par des associations ou des organisations non gouvernementales qui manquent cruellement de moyens pour mener à bien leur mission : "Il ne faut pas juste former les parents, mais aussi les futures mamans. Il y a beaucoup à faire. De nombreux enfants ne connaissent pas la loi, notamment au niveau de la violence. Il faut les sensibiliser et ils doivent se confier à des adultes de confiance comme un membre de la famille ou un enseignant", explique la psychologue et membre du Collectif Drwa Zanfan, Astrid Koeing.

Reste à savoir quels sont les moyens financiers dont dispose l’île Maurice. Les attentes de la société innombrables et les moyens contraints en cette période financière délicate.