Maurice : avis de fortes pluies et plus de 35 °C

Depuis 15 jours, nos voisins sont confrontés à un temps quasi-identique à celui qu'il fait à La Réunion. Les services météorologiques ont émis un nouvel avis de fortes pluies pour la soirée de ce jeudi, sur le Sud. Ils attendent 32 à 33 °C. Le 16 janvier 2022, ils ont relevé 35,3 °C à Rose-Belle.

Fabrice Floch •

Nous sommes souvent en désaccord avec le ciel. Trop de soleil, pas assez ! Trop de pluie ou pas suffisamment ! Notre ressenti, même en tenant compte des besoins évidents de notre environnement est rarement en adéquation avec le temps. À La Réunion, comme à l'île Maurice, cet été austral 2021/2022 est difficilement lisible. Depuis 15 jours, la chaleur est accablante et les fortes pluies, qui affectent nos îles, alimentent le taux d'humidité ambiante sans faire descendre les thermomètres. Nos voisins mauriciens ont enregistré un record de chaleur à Rose-Belle : 35,3 °C, écrit IonNews.

Les prévisionnistes ont émis un nouvel avis de fortes pluies et orages. Ils prévoient des pluies soutenues et possiblement orageuses sur les hauts plateaux du Sud et du Sud-Ouest, nous apprend L'Express de Maurice, qui publie la liste des conseils à respecter en cas de soudaine montée des eaux.

Des sols gorgés d'eau

Cet énième avis de fortes pluies et orages est lié au contexte météorologique. Les inondations, qui affectent plusieurs villes et villages de l'île sœur, sont dues au manque de canaux d'évacuation des eaux de pluie, mais aussi aux précipitations constantes des quinze derniers jours. La bonne nouvelle est que les nappes phréatiques devraient être partiellement rechargées, la mauvaise est que la saison cyclonique est loin d'être terminée.

Ce temps incertain a obligé l'université de l'île Maurice à reporter les examens prévus, ce mercredi 19 janvier 2022, à une date qui reste à définir, nous apprend Le Mauricien. Cette précaution est la conséquence des risques de pluies et d'inondations qui empêcheraient des étudiants de participer aux épreuves en temps et en heure.