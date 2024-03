Maurice : des travailleurs immigrés, en situation illégale, interpellés aux aurores

Ce lundi 25 mars 2024, les services de lutte contre l’immigration clandestine ont interpellé quarante à cinquante, hommes et femmes. Ces travailleurs étrangers, en situation illégale, étaient logés dans des immeubles à Beau-Bassin. D’autres opérations ciblées ont eu lieu dans le Nord de l'île Maurice.

Une vaste opération "crackdown" des services du Passeport et de la lutte contre l’immigration a eu lieu, ce lundi au petit jour dans plusieurs villes de l’île Maurice. A Beau-Bassin, les services de police ont appréhendé une trentaine d’hommes et une dizaine de femmes. Ces travailleurs, entrés illégalement dans l’île sœur, sont originaires de Madagascar, d’Afrique, de l’Inde et du Népal.

Ils étaient logés dans deux bâtiments. Le premier immeuble compte six étages et le second, distant de 50 mètres quatre étages.

Après vérification des passeports et des titres de séjour, un nombre restreint a été invité à suivre les enquêteurs. Des opérations similaires avaient lieu, à la même heure, dans plusieurs quartiers du Nord de l’île de sœur, nous apprend L'Express de Maurice.