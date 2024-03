Maurice : du foot, du padel et des stars pour recueillir des fonds pour l’ONG Anges du soleil

L’ONG Enfants du Soleil, qui œuvre à l’île Maurice en faveurs des enfants défavorisés, va s’appuyer sur trois stars du foot et deux du Padel pour recueillir des fonds. Les organisateurs se sont associés au RM Club pour inviter trois célèbres footballeurs français et deux champions de Padel. Ils participeront à la grande fête du sport, dimanche.

Pendant très longtemps, pour faire la promotion de sa destination ou recueillir des fonds lors d’opérations caritatives, l’île Maurice s’appuyait sur ses somptueux paysages et sur ses greens de golf flamboyants. Les putters et les drives n’ont pas disparu, mais l’explosion irrésistible du Padel dans le monde n’a pas échappé aux agents touristiques mauriciens.

Cette semaine nos voisins, avec l’aide de "Shoot and smash with legends" de Prodalex Ltd et de RM CLUB organisent une animation football et Padel. Pour attirer les appareils photo et les caméras, les organisateurs ont invité les footballeurs le Florent Sinama-Pongole (ex-joueur de Liverpool) Ludovic Giuly (joueur de Monaco) et Gaël Givet (défenseur de l’OM, Monaco et Blackburn),n pour le football.

Côté padel, ils ont fait appel à Robin Haziza (7 fois champion de France) et Adrien Maigret (n°1 français), écrit L’Express de Maurice.

Les spécialistes de la balle jaune entreront en piste à 15h pour défier les vainqueurs du tournoi de padel. Les fonds recueillis par les organisateurs sont destinés à l'ONG Anges du soleil, qui aide les enfants défavorisés de l'île sœur. • ©Capture d'écran L'Express de Maurice

Un tournoi foot five et un tournoi de padel



Les invités vont participer au feu d’artifice sportif organisé, ce dimanche 24 mars 2024. En fin de matinée, le joueur de foot professionnel et les jeunes retraités recevront le renfort des deux padélistes pour un match exhibition, face au vainqueur du tournoi de five. À 15 heures, les pros de la piste affronteront les vainqueurs du tournoi de Padel du RM Club.

Le Réunionnais, Florent Sinama-Pongolle a fait son bonheur d’être présent : "C’est toujours un plaisir de revenir à Maurice et à la Réunion, où je viens de passer quelques jours avant de venir chez vous. Cela faisait cinq ans que je n’étais pas revenu. Le sport, c’est ce qui nous unit et je sens que c’est le début d’une très belle aventure."

Une joie partagée par Gaël Givet qui a tenu à rappeler qu’il avait fait le déplacement pour les enfants de l’île Maurice qui sont pris en charge par l’ONG Anges du Soleil.