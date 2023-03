Maurice en tête pour l’Afrique de l’indice du bonheur par pays

La journée internationale du bonheur a eu lieu, ce lundi 20 mars. Pour l'occasion est paru le rapport mondial du bonheur et son classement par pays. Maurice décroche la première place du continent africain. La France sort du top 20. Plusieurs pays de la zone dont Madagascar et les Comores sont dans le Grupetto.

Fabrice Floch •

Le bonheur est une notion très relative. Ce sentiment volatile, est-il quantifiable ? Pour départager les Etats, les rédacteurs du rapport mondial retiennent six critères. Le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et le niveau de corruption.

L’ultime document datait de 2019. Quatre ans plus tard et des crises mondiales imprévisibles, ce document confirme que les citoyens des pays occidentaux bénéficient de conditions de vie plus favorables.

En 2023, le top 5 est à nouveau dominé par la Finlande suivie du Danemark, de l’Islande, d’Israël et des Pays-Bas. La France est à la 21ème place, derrière la Lituanie.

Dans la zone, l’île Maurice tire son épingle du jeu en décrochant la 59ème position. C’est le pays premier pays africain.

Les autres pays de la zone sont en grande difficulté



Le Zimbabwe (134ème), le Botswana (132ème), le Malawi (131ème), les Comores (130ème), la Tanzanie (129ème), Madagascar (127ème) devancent d’une courte tête l’Afghanistan, dernier du classement (137ème).

Le Mozambique s’est extrait de cette zone et se place désormais au 97ème rang.

Compte tenu du poids de l’économie dans le fonctionnement des Etats, il est logique de retrouver, ces pays parmi les plus pauvres de la planète en queue de classement.

Il est également marquant que la majorité des pays du continent africains sont au-delà de la 100ème place.

L’Amérique du Sud et l’Asie occupent l’essentiel des sièges situés dans la zone supérieure, juste sous la barre des 50.