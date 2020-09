Maurice : enfants, pères, mères et grands-parents expulsés vivent dans la rue depuis 100 jours

161 cases en tôles, illégales, ont été détruites le 1er juin 2020 au Sud de l'île Maurice. L'opération coup de poing s'est déroulée pendant le confinement, loin des regards. 100 jours plus tard, les familles, jetées à la rue, survivent sous des bâches avec leurs grand-parents et les nouveaux nés.

Fabrice Floch •