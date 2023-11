Maurice : incarcéré depuis deux ans, un tueur en série avoue un troisième féminicide

Ce lundi matin, face au juge, Umyad Ebrahim a reconnu un troisième crime. Le tueur en série a conduit les inspecteurs sur les lieux où il a dissimulé le corps. En 2021, il avait reconnu avoir tué deux femmes. Les policiers le suspectaient d’être impliqué dans d’autres disparitions.

Après deux années en détention provisoire pour les meurtres de deux mères de famille (Ndlr : les victimes avaient un et trois enfants.), Umyad Ebrahim, 39 ans, vient d’avouer au juge en charge de l’instruction de son dossier un troisième crime.

Entendu par le magistrat à l’ouverture du tribunal de Mahébourg, ce lundi 6 novembre 2023, le serial killer a décidé de passer aux aveux. Il a immédiatement été invité à conduire les inspecteurs sur le lieu où il a enseveli sa troisième victime, révèle Le Mauricien.

Selon les médias de l’île sœur, les policiers auraient entrepris des fouilles sur plusieurs sites.

Deux corps déterrés en 2021



Le criminel a été démasqué le 28 mai 2021. L’homme possédait un verger de letchis à Mare d’Albert. C’est là qu’il donnait rendez-vous à ses futures victimes, qu’il séduisait sur Facebook. C’est à cet endroit qu’il les a tuées et enterrées. Les deux premières femmes retrouvées sur place étaient âgées une quarantaine d’années. Elles avaient disparu depuis plus d’un an quand les inspecteurs ont appréhendé Umyad Ebrahim.

L’homme a été démasqué après avoir confié à ses collègues de l’hôpital, avoir enterré son épouse dans son verger. Suite à cette révélation aussi surprenante qu’inquiétante, les inspecteurs avaient décidé de l’entendre. Finalement, le 28 mai 2021, la brigade scientifique déterre un premier cadavre. Quelques heures, plus tard, sur les indications d’Umyad Ebrahim, ils découvrent un second corps, rappelle L'Express de Maurice.

Combien de victimes renferme le sol du verger de ce tueur en série ? La réponse ne devrait pas tarder à être enfin connue.