Maurice-Justice : la décision d’extradition à La Réunion de Nono rendue dans la journée

Le dossier occupe les justices des deux îles depuis 2019 et l’arrestation de trafiquants mauriciens qui tentaient de partir de Sainte-Rose vers Maurice avec plus de 140 kg de zamal. Deux des accusés, Nono et Franklin ont été condamnés en 2021, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis (NDLR : en leur absence) à 7 ans de prison ferme. Un mandat d’extradition attend d’être exécuté.

Fabrice Floch •

Aujourd’hui, la semaine prochaine, dans un mois peut-être, l’extradition de Nono dépend de la décision des magistrats mauriciens. Ils doivent se prononcer, ce vendredi 7 juillet 2023, écrit Le Mauricien. Plus rien ne semble faire obstacle à l’exécution de cette demande de la justice française. Cependant, sera-t-elle mise en œuvre dans la foulée ? Possible, les autorités de deux pays ont eu le temps d’échanger sur ce dossier. La dernière demande d’extradition des magistrats français date de mars 2023. Un, peu plus de trois mois se sont écoulés, les procédures mauriciennes sont arrivées à leur terme et désormais, plus rien ne s’oppose au transfert dans notre département de Jérémy Désiré dit Nono.

L’extradition de Franklin attendra

Si le transfert de Nono vers La Réunion est en bonne voie. Celle de Jean-Hubert Celerine, dit Franklin, n’est pas pour demain. Le « cerveau », du trafic de zamal de 2019, serait à la tête d’un véritable réseau. Les magistrats mauriciens n’ont pas terminé leurs investigations. Ces enquêtes sont un frein à l’exécution du mandat d’extradition. Compte tenu de l’ampleur des dégâts des drogues dures chez nos voisins, ce retard est compréhensible. Reste à savoir, si cette demande d’extradition, le concernant, aboutira un jour.

