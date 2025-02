Maurice : l'ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth, remis en liberté sous caution

Le Premier ministre sortant de l'île Maurice, Pravind Jugnauth, a été remis en liberté à plus de 23h, dimanche 16 février 2025. Il s'est engagé à verser une caution de 750 000 roupies mauriciennes. L'ex-Chef du gouvernement est suspecté de blanchiment d'argent. Plusieurs éléments à charge auraient été trouvés lors des perquisitions diligentées par les inspecteurs.

En fin de journée, dimanche 16 février à 23h45, Pravind Jugnauth, ex Premier ministre de l'île Maurice, a quitté le palais de justice, libre, mais contre la promesse du versement d'une caution de 750 000 roupies mauriciennes.

L'homme fort du MSM (Mouvement Socialiste Mauricien) est poursuivi pour blanchiment d'argent. Suite à une dizaine de perquisitions, les inspecteurs en charge de ce dossier, ont découvert : "Des valises de billets, contenant plus de 2 millions d’euros en diverses devises qui ont été saisies", écrivait dès hier, Réunion la 1ère.

Ce lundi matin, L'Express de Maurice précise : "Lors d’une fouille, deux valises et un sac contenant environ Rs 109 millions ont été retrouvés. L’équipe du CCID s’est également rendue au domicile de Chandradeo Oomah, le Chief Financial Officer (CFO) du groupe My Holidays, appartenant à Josian Deelawon. Sur place, des documents au nom des Jugnauth, des objets de valeur, plusieurs devises étrangères totalisant environ Rs 5,5 millions ainsi qu’une somme de Rs 497 000 ont été retrouvées."

Pravind Jugnauth rejette les accusations

Interpellé avec son épouse, Pravind Jugnauth a été longuement entendu au sujet de l'argent liquide trouvé chez des membres du MSM. Il a dû s'expliquer sur sa mise en cause directe par les détenteurs des valises d'argent. Des accusations que l'intéressé a rejeté en bloc.

Cette ligne de défense pourrait être difficile à tenir, si les indiscrétions recueillies par la presse mauricienne se confirment : "Selon une source proche de l’enquête, des documents saisis chez le comptable ont été utilisés pour confronter Pravind Jugnauth. Les dates correspondraient à leurs derniers déplacements et révéleraient des éléments de conspiracy to commit an illegal act."

En attendant les futurs développements de cette affaire, Pravind Jugnauth est présumé innocent. Ce lundi 17 février 2025, il se présentera devant la cour de Pamplemousse, écrit Défimédia.