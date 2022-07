Maurice : le bâtiment de la police, détruit par l'incendie, n'avait pas de fire certificate

Une aile des Casernes-Centrales de Port-Louis a été la proie des flammes dans la nuit de lundi à mardi. Si les causes du sinistre sont inconnues, le feu enfin maîtrisé, l'officier des sapeurs-pompiers révélait que le bâtiment ne possédait pas de Fire Certificate, document incontournable pour les lieux publics et professionnels.

Une fois encore, la règle du cordonnier, le plus mal chaussé, se vérifie. Suite à l'incendie d'un bâtiment de Caserne-Centrale, commissariat principal de l'île sœur, dans la nuit de ce lundi 4 juillet 2022 au mardi 5, le patron des soldats du feu révélait que le magasin sinistré ne répondait pas à la législation pour prévenir ce type de sinistre faute de Fire Certificate, nous apprend L'Express de Maurice.

En clair, il n'avait pas été inspecté par les services en charge de la prévention et de la lutte contre les incendies, une obligation qui date de 2005.

Les spécialistes inspectent les bâtiments et leur contenu. En fonction, de la disposition des lieux, des structures et de la dangerosité des matières, ils établissent leurs recommandations et exigent l'installation de plusieurs éléments qui permettent de prévenir l'éventuelle propagation d'un feu.

En cas d'incident, la responsabilité du propriétaire et des dirigeants est engagée, rappelait Défimédia en 2017 après l'incendie du Trianon-Shopping-Park.

Une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie

Logiquement, tout le monde s'interroge sur l'origine du sinistre. Ce feu est à l'origine de commentaires plus farfelus les uns que les autres sur les réseaux sociaux. Les rédacteurs de ces commentaires n'ont pas le début de la moindre information. Avant de tirer des plans sur la comète, il faut attendre le résultat des investigations des spécialistes.

Seuls ces scientifiques peuvent déterminer le point de départ du feu et sa cause probable. Quant aux explosions, là encore, pas de conclusions hâtives ! Lors d'un incendie, la combustion de matériaux provoque une accumulation de gaz qui peuvent provoquer des détonations. Celles-ci sont accidentelles et sont seulement liées à la combustion de certains matériaux.

Reste une interrogation, qui au sein de la direction de la police mauricienne, qui a oublié de demander aux soldats du feu d'inspecter les locaux pour l'obtention, d'un Fire Certificate ? L'oublie volontaire ou non, se limite-t-il au magasin dévoré par les flammes ?