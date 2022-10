Maurice : le meurtre de Soopramanien Kistnen n’est toujours pas élucidé

Quatre-vingt-dix-huit auditions, des affaires subsidiaires qui font le buzz, un présumé rapport du juge d’instruction remis à un média et une passe d’armes politique au Parlement résument l’affaire Kistnen. Fin octobre 2022, le corps calciné de Soopramanien Kistnen est découvert dans un champ de canne du Moka.

Fabrice Floch •

Ce mardi 18 octobre 2022 était marqué la rentrée parlementaire à l’île Maurice. Ce premier face-à-face entre la majorité et l’opposition s’annonçait tendu. Finalement, si les échanges ont, parfois, été vifs, ils sont restés courtois, note Dédimédia.

Pas de suspension de séance, ni de groupe qui se lève et quitte l’hémicycle afin de signifier son courroux.

Xavier-Luc Duval, le leader des opposants, a interrogé le Premier ministre sur les conclusions éventuelles de l’enquête concernant le meurtre de Soopramanien Kistnen. Selon le média Défimédia (Radio Plus et Télé Plus), le juge en charge de l’instruction a rendu un rapport. Dans celui-ci, il serait question de l’ancien ministre du Commerce.

Le journaliste à l’origine des « indiscrétions » a été entendu par la police sur l’origine des fuites. Ressorti libre, en respectant son droit à la protection des sources, Alex Chenney a déclaré à L’Express de Maurice : "Mais Pravind Jugnauth n’a pas l’air de vouloir savoir qui a tué Kistnen."

En fin de journée, mardi, Transparency Mauritius a publié un communiqué pour dénoncer : "La chasse aux lanceurs d'alerte".





Pas de suspect et une enquête toujours en cours

L'opposition a interpellé le Premier ministre sur l'enquête et concernant la mort de Soopramanien Kistnen. Deux ans d'investigation, des suspects, des noms et toujours pas la moindre piste. • ©Capture d'écran Défimédia

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, n’a pas été surpris par cette question. Le sujet était au cœur de l’actualité depuis le vendredi 14 octobre 2022, jour des "révélations".

Après avoir souligné qu’il ne pouvait pas donner de précisions sur les investigations, le chef du gouvernement a tenu à réfuter la mise en cause de son ex-ministre du Commerce dans cette affaire : "Yogida Sawmynaden ne figure pas dans la liste des personnes interrogées depuis janvier 2022. Le bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) a demandé au commissaire de police de mener une enquête approfondie (in-depth inquiry) sur la mort de Soopramanien Kistnen suivant les "findings" de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, qui a présidé l’enquête judiciaire sur cet assassinat. Le magistrat a conclu à un « foul play »."

Bref, après deux ans d’enquête, le mystère sur les circonstances de la mort de Soopramanien Kisten reste entier.





Un deuil impossible pour la veuve et son fils



Devant l’Assemblée nationale de l’île sœur, Simla Kistnen, épouse de l’homme d’affaire et militant politique, espérait obtenir enfin des réponses. Depuis deux ans, avec son fils, elle attend de pouvoir enfin faire son deuil. En plus de la mort brutale de son mari, la mère de famille doit depuis faire face, à une déferlante de calomnies.

La veuve confie au journal, Le Mauricien : "Lapolis dir mwa mo misie inn swiside. Mo dir zot inposib, zame li pu fer sa."En deux ans, elle s’est rendue à trois reprises au commissariat pour partager ses souvenirs sur les jours et les heures, veille du drame.

Deux années se sont écoulées. Son fils a eu 18 ans, vendredi dernier.

Son espoir, désormais, apprendre la vérité. Un premier pas a été effectué. Cette année, il a été établi que son mari a été assassiné…