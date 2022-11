Maurice : le policier a tenté de masquer son crime en brûlant le corps de son épouse

Un policier mauricien a été interpellé, samedi, pour avoir tué son épouse de plusieurs coups de couteau. Il a tenté de masquer son crime en incendiant la voiture dans laquelle il avait placé le corps de sa victime. Le suspect est passé aux aveux. Il sera déféré en justice dans la journée.

Fabrice Floch •

Samedi matin, le quartier de Saint-Julien à Moka (commune du centre de l’île Maurice) se réveille au son des deux tons des sapeurs-pompiers. Une voiture est en feu dans un champ de canne.

En découvrant, le corps calciné d’une jeune femme dans l’habitacle, les policiers du secteur figent la scène et demandent à la brigade criminelle de prendre le relais.

Les inspecteurs ne tardent pas à s’intéresser à l’époux de la victime. Le suspect, un agent de police, tente de nier l’évidence, mais les blessures et les incohérences sonnent comme des aveux. En fin de journée, l’homme âgé de 32 ans est interpellé et placé en garde à vue.

Dans la soirée, il reconnaît son crime, écrit Radio One. Il a poignardé sa femme qu’il accusait d’être infidèle. En commettant l’irréparable, il fait de son fils, âgé de 2 ans, un orphelin, écrit L’Express de Maurice.

Une dispute filmée dans la voiture avant le meurtre



Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’accusé, avant de tuer sa femme et de l’immoler dans sa voiture, avait filmé leur ultime dispute et l’avait diffusé sur les réseaux sociaux. On peut voir la victime, âgée de 26 ans, effrayée tentant de raisonner le meurtrier. Un moment d’autant plus glaçant qu’il se déroule quelques secondes avant le passage à l’acte.

Gravement blessé aux mains, l’ancien "constable" a été hospitalisé à l’issue de son audition par les inspecteurs.

Il sera présenté, dans la journée de ce mardi 22 novembre 2022, devant un juge, nous apprend Le Mauricien. Sans surprise, il devrait suivre les réquisitions du procureur et demander l’incarcération du suspect. L’enquête qui débute devrait confirmer l’horrible succession de faits.

À Maurice, comme à La Réunion, les premières victimes des violences intrafamiliales sont les femmes.